La emoción desborda a Huelva en las horas previas al Domingo de Ramos

A pocas horas de que Huelva se sumerja de lleno en su Semana Santa, las hermandades viven con emoción y un intenso trabajo los preparativos para el esperado Domingo de Ramos. Los hermanos mayores de La Borriquita, Abraham Cruz, y de los Mutilados, Jesús Medel, han compartido cómo afrontan estos momentos finales. "Son días intensos, hay mucho trabajo, muchos flequitos sueltos", reconoce Cruz, aunque destaca que son momentos que disfrutan intensamente. Medel coincide en que, pese al cansancio, "es muy bonito, y es un privilegio y un honor que nos vamos a llevar toda nuestra vida".

El ambiente de hermandad se respira en las sedes de San Pedro y San Sebastián, con un sentimiento general de alivio gracias a las previsiones meteorológicas. "Este año parece que va a estar bien, y esa tranquilidad la tenemos ahí", comenta el hermano mayor de La Borriquita. Esta calma permite que los cofrades se centren en los últimos detalles y en la convivencia. "El cuerpo tiene otra tranquilidad y se disfruta mucho más", añade Medel sobre unos días que califica de "muy bonitos, de muchísima ilusión y y hay que disfrutarlos".

Una experiencia sensorial para acercar al Cristo

Uno de los actos más especiales de esta Cuaresma ha tenido lugar en la hermandad de los Mutilados, que organizó una actividad en colaboración con el grupo social ONCE. La iniciativa consistía en que los asistentes, con un antifaz, pudieran tocar la imagen del Cristo. "Se preveía lo que pasó, que al final fue bastante gente, y claro, cada uno estuvo el tiempo en el señor que quiso", relata Jesús Medel. La experiencia resultó sobrecogedora para los participantes, incluidas personas invidentes y los propios miembros de la junta.

Él entró en nuestros corazones a través de nuestros dedos"

Las emociones afloraron de una manera indescriptible. "Fue una auténtica locura, jamás sentí eso. Terminó todo el mundo llorando", confiesa Medel. La experiencia también ha sido profunda para otros cofrades, como uno que relata: "Yo no pude pasar de la barba". El hermano mayor defiende la iniciativa argumentando que "el señor y la virgen está para acercarlo a las personas". Y concluye con una reflexión cargada de sentimiento: "Una persona con la yema de sus dedos no puede hacer sufrir al señor. Al contrario, él entró en nuestros corazones a través de nuestros dedos. Estoy totalmente convencido y orgulloso de ello".

Yo no pude pasar de la barba"

Novedades para el gran día

Este Domingo de Ramos también traerá estrenos. La hermandad de La Borriquita presentará la nueva toca de sobremanto para la Virgen de los Ángeles, una pieza donada por el grupo de mujeres de la hermandad. Por su parte, la Virgen de la Paz, de los Mutilados, estrenará un rostrillo regalado por un grupo de hermanos, mientras la cofradía sigue trabajando en otros proyectos de mayor envergadura como el nuevo palio.

El día más bonito del año

Para ambos hermanos mayores, el Domingo de Ramos es, sin duda, "el día más bonito del año". Es una jornada que amanece temprano, vivida con una "convivencia plena" entre los miembros de la hermandad, que desayunan, almuerzan y preparan juntos la estación de penitencia. La llegada de los nazarenos al templo marca el inicio de la cuenta atrás para "disfrutar ya de la estación de penitencia", en palabras de Abraham Cruz.

La jornada está marcada por ritos y tradiciones que se repiten cada año, como la visita a los templos. "¿Quién no recuerda una mañana de Domingo de Ramos? Desde que eres chico hasta que vas creciendo", reflexiona uno de los participantes. Es una fecha que evoca recuerdos y que sigue creando otros nuevos, como confirma Medel al ver a las familias regresar año tras año: "Qué alegría me da otro año más. Es muy muy bonito esas tradiciones".