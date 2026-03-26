Faltan donaciones de sangre en Semana Santa: se buscan donantes de entre 35 y 45 años

El Banc de Sang i Teixits ha lanzado una llamada urgente a la población ante la previsible caída de las donaciones de sangre durante las vacaciones de Semana Santa. La llegada de periodos festivos, como también ocurre en verano o Navidad, provoca una disminución de las reservas de sangre y plasma que la entidad califica de crítica.

Por ello, insisten en la importancia de acudir a donar antes de marchar de vacaciones para mantener los niveles de hemoderivados en cifras óptimas y poder dar respuesta a las necesidades hospitalarias constantes. Este año, la petición se centra de manera especial en un colectivo cuya participación ha descendido en los últimos tiempos.

Un llamamiento a una franja de edad clave

El Dr. Joan Ramón Grífols, director asistencial del Banc de Sang i Teixits, ha sido el encargado de poner voz a esta preocupación, dirigiendo el foco hacia un grupo demográfico concreto: las personas de entre 35 y 45 años. Según ha explicado, este llamamiento específico se debe a que "es la franja de edad que más nos falla a nivel de donación". Aunque las incorporaciones de donantes jóvenes son positivas y los donantes más veteranos mantienen una regularidad admirable, el segmento intermedio ha mostrado una tendencia a la baja en su frecuencia de donación durante los últimos años.

Esta franja de edad es la que acostumbra a fallar más"

El Dr. Grífols ha matizado que no se trata de una ausencia total, sino de una pérdida de la regularidad que resulta fundamental para la planificación y estabilidad del stock sanguíneo. "Estamos observando en los últimos años que en esta franja ha disminuido su regularidad", ha señalado el directivo. Con este llamamiento, el Banc de Sang i Teixits busca reactivar la implicación de este colectivo, recordándoles que su contribución es vital para consolidar el sistema y asegurar que no haya déficits que puedan comprometer la actividad sanitaria en Cataluña.

Mil donaciones diarias para salvar vidas

La necesidad de mantener un flujo constante de donaciones se refleja en una cifra contundente: se requieren 1.000 donaciones cada día para cubrir la demanda de los hospitales catalanes. Estas donaciones son indispensables para una amplia variedad de situaciones médicas, desde hemorragias y anemias hasta intervenciones quirúrgicas programadas, trasplantes o tratamientos oncológicos. El Dr. Grífols ha recordado que la solidaridad de los donantes tiene un impacto multiplicado, ya que de cada extracción se obtienen tres componentes distintos.

Donar sangre y plasma salva vidas

Como ha detallado el director asistencial, "de una donación obtenemos glóbulos rojos, plasma y plaquetas". Cada uno de estos componentes sanguíneos tiene indicaciones específicas y permite tratar a pacientes con necesidades diferentes, lo que significa que un solo gesto puede beneficiar hasta a tres personas. "Realmente, con una donación, damos soporte a nivel de transfusión a tres personas diferentes", ha subrayado. Esta realidad pone de manifiesto la eficiencia y el alcance de cada donativo, un acto altruista que se traduce directamente en vidas salvadas o mejoradas.

Con una donación damos soporte a nivel de transfusión a tres personas diferentes"

Para garantizar que se cubren estas necesidades, el Banc de Sang i Teixits debe suministrar una media de 1.100 componentes sanguíneos diarios a los centros hospitalarios, manteniendo siempre un remanente estratégico para emergencias o eventos imprevistos. "De aquí que necesitemos estas 1.000 personas, para tener un stock de seguridad por si algún tipo de emergencia o urgencia no prevista puede hacer frente a las necesidades que pudiesen surgir", ha concluido Grífols.

¿Cómo y dónde se puede donar?

El proceso para donar es sencillo y seguro. Los requisitos básicos para ser donante son tener entre 18 y 70 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en un buen estado de salud general. Antes de la extracción, un profesional sanitario realiza una breve entrevista al candidato para confirmar su idoneidad, indagando sobre su historial médico, medicación, cirugías recientes o viajes a determinados países, con el fin de descartar cualquier riesgo tanto para el donante como para el receptor. Este filtro garantiza la máxima seguridad del proceso.

Donar es un gesto de solidaridad y puede hacerse en los principales hospitales catalanes

Para facilitar la donación, el Banc de Sang i Teixits cuenta con una amplia red de puntos fijos en los principales hospitales de Cataluña. Además, durante estas fechas de Semana Santa, se reforzarán los horarios. Por ejemplo, varios centros en Barcelona permanecerán abiertos el Domingo y el Lunes de Pascua.

Toda la información sobre horarios, localizaciones y los puntos móviles que recorren la geografía catalana se puede consultar a través de la página web oficial de la entidad, `donarsang.gencat.cat`. Como pequeño incentivo, es habitual que se entregue un detalle a los donantes, como la tradicional "mona de Pascua", para agradecer su generosidad.