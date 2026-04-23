Los municipios de la Costa Tropical preparan las elecciones andaluzas del 17 de mayo

Celebración de los sorteos para elegir los miembros de las mesas electorales para el 17 de mayo

Los ayuntamientos de Almuñécar, Motril y Salobreña han celebrado en los últimos días los plenos para realizar el sorteo de los miembros de las mesas electorales de cara a las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía, que tendrán lugar el 17 de mayo. Este procedimiento se enmarca dentro del calendario electoral de unos comicios que movilizarán a más de 6,8 millones de electores en toda la comunidad autónoma.

Sorteos para más de 70.000 electores

En la comarca de la Costa Tropical, más de 70.000 personas están llamadas a las urnas. En Motril, un total de 44.385 electores podrán ejercer su derecho al voto en 64 mesas distribuidas en 25 colegios electorales. Por su parte, Almuñécar contará con 30 mesas electorales para sus más de 20.000 votantes, mientras que en Salobreña se han dispuesto 14 mesas en 8 colegios para un censo de 9.553 votantes.

Para la selección de los ciudadanos, los consistorios han utilizado programas informáticos como INDACELEC o el proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que designan de forma aleatoria y automática a los presidentes, vocales y suplentes de cada mesa. En total, solo en Almuñécar han sido seleccionadas 270 personas para cubrir los puestos requeridos.

Novedades y obligaciones de los miembros

Como novedad para esta convocatoria, el Ayuntamiento de Almuñécar ha habilitado dos nuevas mesas electorales en la zona de Taramay, concretamente en el parque del Pozuelo. El objetivo es facilitar el voto a los vecinos de este entorno y evitarles desplazamientos a otros puntos del municipio.

La designación como miembro de una mesa electoral es obligatoria y su incumplimiento sin una causa justificada puede acarrear sanciones. Las personas seleccionadas, que recibirán la notificación oficial en los próximos días, desempeñan funciones clave como la identificación de los votantes, la custodia de las urnas y el recuento de los votos.

La normativa electoral contempla una serie de supuestos que pueden alegarse ante la Junta Electoral de Zona para excusar la participación, como problemas de salud, embarazo o el cuidado de menores o dependientes. Los requisitos para ser miembro de mesa son ser mayor de 18 y menor de 70 años y saber leer y escribir. Para el cargo de presidente, se exige además el título de Bachiller, FP de segundo grado o equivalente.