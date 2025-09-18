Luisa García Chamorro en COPE: "Nosotros hacemos obras para los motrileños"

Seguimos hablando con la alcaldesa de Motril en el salón de Protocolo del Ayuntamiento y nos centramos ahora en las obras de la autovía con Granada y en los inconvenientes que está acarreando. Nos dice Luisa que "Lo primero dejar muy claro que nosotros entendemos perfectamente que esta obra haya que hacerla", ante comentarios que se han producido, queriendo argumentar lo contrario, pero la alcaldesa también considera que "ha habido una deslealtad institucional con los alcaldes de la costa para explicar la obra" y no solo con alcaldes del Partido Popular, sino también de otros colores políticos que están sufriendo las consecuencias.

Luisa también considera que "a lo mejor nos hubiese interesado más empezar la obra después de septiembre, para aprovechar la temporada de playas" ya que el Ayuntamiento se está esforzando en alargar la temporada, pero ya hay que conformarse con que la obra se ejecute rápida y eficazmente "yo ya pido que para semana santa esté hecha 2, nos dice la alcaldesa.

Fondos europeos

Motril es un Ayuntamiento que gestiona muy bien los fondos europeos, así que cuando los solicita suelen recibirlos. Ahora están pendientes de que se apruebe los 15 millones de euros que se han solicitado entre la aportación europea y la propia del ayuntamiento. Dice la alcaldesa que una distinción de este ayuntamiento es que "nosotros hacemos obras para los motrileños" y pone como ejemplo, la Senda Litoral, los cuatro carriles de acceso a Motril…

Dentro de los proyectos que se quieren ejecutar con los fondos europeos, está el arreglo integral del Cerro de la Virgen, que si no vienen esos fondos se harán con propios del Ayuntamiento o pidiendo un préstamo "el cerro hay que arreglarlo si o si", dice convencida la alcaldesa.

También se quiere remodelar el Parque de las Provincias y por supuesto parte de ese dinero también irá en seguir avanzando en la Fábrica del Pilar.

En un par de semanas se podrá dar las primeras pinceladas del próximo presupuesto municipal de Ayuntamiento de Motril y nos dice la alcaldesa que todo apunta a que la liquidación de este presupuesto también va a arrojar remanentes "tenemos unas cuentas municipales saneadas y ahora los bancos nos buscan", nos comenta.

Parque de la Caña

Y otro proyecto muy interesante que se quiere poner en marcha antes de que termine esta legislatura es el Parque de la Caña, para lo que hay ya previsto más de 20 millones de euros en las cuentas municipales y "hay que arrancarlo ya", nos dice la alcaldesa, que además nos explica que irá en paralelo a la carretera de la playa y debe de ir en consonancia con la apertura del puerto a la ciudad. Que se llegue paseando hasta allí por la Vía Parque. Ahora se está cambiando el proyecto inicial para ello.