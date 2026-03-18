II Feria de Empleo de Cruz Roja en la Nave del Azúdcar de Motril

La segunda feria de empleo de Cruz Roja en Motril ha reunido a más de 900 personas inscritas y a decenas de empresas en la antigua azucarera de Nuestra Señora del Pilar. El encuentro, que busca conectar talento con oportunidades laborales, ha contado con un amplio respaldo institucional para fomentar la inserción en la Costa Tropical.

00:00 Volumen Descargar Gabino García, José García Fuentes, Elena Duque, Jose Javier Martín y Luisa García Chamorro. Presenta Pedro Feixas

Un esfuerzo conjunto por el empleo

Durante la inauguración, los representantes de las distintas administraciones han destacado la importancia de la colaboración público-privada. El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha señalado que el puerto es un ecosistema empresarial vivo y que los proyectos en marcha requerirán muchísima mano de obra.

El empleo se abre paso en Motril: la feria de Cruz Roja reúne a más de 900 personas en busca de una oportunidad

Por su parte, María Elena Duque Merino, diputada de Bienestar Social de la Diputación de Granada, ha asegurado a los asistentes que "no estáis solos" en su búsqueda. "Hoy puede ser ese día en el que surja la oportunidad que lleváis tanto tiempo buscando", ha afirmado, agradeciendo la labor del tercer sector.

El empleo se abre paso en Motril: la feria de Cruz Roja reúne a más de 900 personas en busca de una oportunidad

Motril contará con nuevas instalaciones del SAE" Jose Javier Cañizares Delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Granada

El delegado de Empleo de la Junta de Andalucía, José Javier Martín Cañizares, ha anunciado nuevas líneas de ayudas para la contratación, como el programa Empléate, y para la formación, como Alma Joven. Además, ha confirmado que Motril contará con nuevas instalaciones del SAE.

La alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, ha puesto en valor el papel de los empresarios como pieza fundamental para la generación de empleo. Finalmente, ha lanzado el reto para la próxima edición: superar los 1.000 inscritos.

El empleo se abre paso en Motril: la feria de Cruz Roja reúne a más de 900 personas en busca de una oportunidad

El trabajo como motor de inclusión

Gabino García, delegado especial de Cruz Roja en Granada, ha subrayado que el empleo es clave para el desarrollo vital de las personas. "No hay nada mejor para salir de la vulnerabilidad que tener un puesto del trabajo", ha declarado García, quien considera estas ferias una herramienta fundamental para la inclusión social.

No hay nada mejor para salir de la vulnerabilidad que tener un puesto del trabajo" Gabino García Delegado Especial de Cruz Roja en Granada

La organización ha recordado el éxito de su Plan de Empleo el año pasado, en el que participaron más de 6.000 personas y más del 20% encontró un trabajo. El testimonio de Raúl, un joven que consiguió empleo en la edición anterior, ha servido como ejemplo de que hay ilusión por conseguirlo.