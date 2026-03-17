La Costa Tropical da un paso al frente y convoca la Mesa del Agua para exigir soluciones

La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical ha anunciado un paso decidido para abordar la problemática del agua en la comarca. Su portavoz, Javier Rubiño, ha comunicado públicamente la convocatoria de la Mesa del Agua para el próximo 13 de abril a las 10:00 horas en la sede de la Confederación Granadina de Empresarios. A la cita están llamados el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada, la Mancomunidad de Municipios y los propios miembros de la plataforma.

De la protesta a la solución

El objetivo de la convocatoria es "pasar de la queja a hacer una estructura, de la reclamación a la negociación, de la protesta a la solución". Rubiño ha enfatizado que la iniciativa no busca fotografías ni una "guerra de titulares", sino un diálogo directo para "acordar un esquema de trabajo, fijar las responsabilidades, estudiar una financiación viable, acortar los planes y salir con compromisos". La plataforma busca terminar con la dinámica de "lanzarse la pelota de uno a otro".

La gente espera que los responsables políticos se sienten, hablen claro, negocien y resuelvan esto de una vez" Javier Rubiño

Portavoz de la Plataaforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical de Granada

Desde la plataforma esperan que las administraciones acudan sin "discursos huecos" ni "mensaje electoralista". Según Rubiño, "la gente espera una cosa muy antigua, muy seria y muy útil: que los responsables políticos de las administraciones se sienten, hablen claro, negocien y resuelvan esto de una vez. Eso es gobernar".

Al margen del calendario electoral

El portavoz ha subrayado que esta mesa "no puede depender del calendario electoral, tiene que depender del interés general". Ha recordado que "la política cambia" y que las promesas a menudo se agrian cuando llega el momento de ejecutarlas. Por ello, la plataforma exige un método, un calendario y una solución definitiva al margen de los ciclos políticos.

Esta tierra no está pidiendo privilegios, está pidiendo justicia" Javier Rubiño

Javier Rubiño ha defendido la importancia vital del agua para el futuro de la comarca, asegurando que no se trata de "un capricho". "Esta tierra no está pidiendo privilegios, está pidiendo justicia", ha sentenciado, añadiendo que regar no solo beneficia a las fincas, sino que "se riega en oportunidades, se riega en empleos, se irrigan empresas y se irrigan nuestros pueblos".

Finalmente, la plataforma ha tendido la mano a las administraciones "con respeto y con firmeza", instando a todas las partes a "sentarse, acordar, negociar y empujar todos en la misma dirección". Rubiño ha concluido que es el momento de demostrar que "la política sirve para resolver, y no solo para confrontar", por el bien de la agricultura, los trabajadores y el futuro de la Costa Tropical.