Lola Molina Correa se proclama subcampeona de Andalucía sub 13 en la clase optimist

La bahía de Cádiz acogió a los 126 mejores regatistas andaluces de la clase optimist en una cita organizada por el Club Náutico Sevilla y la Federación Andaluza de Vela. Con viento de levante en la jornada inaugural (hasta 15 nudos) y poniente más suave en la final (de 8 a 12 nudos), se disputaron cinco mangas en categoría superior y cuatro entre los más jóvenes.

En relación al Real Club Náutico Motril se desplazaron ocho regatistas, la lista la completaron Nayla Carrascosa Torres, Daniela Rubiño Díaz, Ana Pozo Martín, Cecilia Palomares Gracia, Enrique Pérez Megías, Lola Molina Correa, Paula Vílchez García y María Rubiño Díaz. Los títulos de campeones autonómicos en las diferentes categorías fueron para fueron para María de las Mercedes Medel, Hugo Quilón, Petra Murube, Hugo Sarmiento, Leo Ortego y Kaja Kolasinska.

La mejor noticia para la expedición motrileña, una flota que en líneas generales se adaptó muy bien a unas condiciones de navegación muy exigentes, la protagonizó Lola Molina Correa que en la categoría sub 13 femenina se proclamó subcampeona andaluza. La próxima cita para los deportistas motrileños será en el Club de Actividades Náuticas Deportivas de Chipiona a disputarse durante los días 27 y 28 de septiembre.