sociedad
Poema del Mar reúne en Canarias a expertos mundiales en medicina de tiburones y rayas
El acuario acoge con éxito un encuentro internacional con veterinarios y científicos de referencia, cuyos estudios marcarán el futuro de la medicina de los elasmobranquios
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
1 min lectura6:18 min escucha
Temas relacionados
Herrera: “El sistema que quiere poner en marcha María Jesús Montero, se resume muy fácil: más dinero para Cataluña y multas a Madrid”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h