El clinic de tecnificación Famsoccer ‘Manu del Moral’ presentó su edición navideña

El teniente de alcalde encargado del Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril, Daniel Ortega Moreno, acompañado por los responsables del clinic, Arturo Palomares y Francisco ‘Nene’ Quero, y representantes de los patrocinadores CHV Croptimum y AWA Watersports, presentaron el VI Clinic de Tecnificación Famsoccer ‘Manu del Moral’ en su edición Navidad 2025.

Famsoccer ‘Manu del Moral’ es un programa intensivo de perfeccionamiento dirigido a jóvenes futbolistas que se celebrará los días 22, 23 y 24 de diciembre, en horario de 9 a 13:30 horas en el estadio municipal ‘Hermanos Callejón’ del Cerrillo. El clinic, abierto a jóvenes de las categorías prebenjamín (nacidos en los años 2018 y 2019), benjamín (2016 y 2017) y alevín (2014 y 2015), incluye entrenamientos técnico-tácticos para jugadores y porteros (con entrenador de porteros específico), grupos reducidos, desayuno saludable, obsequio deportivo, seguro de responsabilidad civil, actividades complementarias, sorteos y sorpresas.

Daniel Ortega recordó que “este clinic nació de la iniciativa de Manu del Moral y, aunque Manu no ha podido acompañarnos hoy, su trayectoria en el fútbol profesional, y ahora como formador, es el aval de un proyecto que busca combinar la mejora técnica con hábitos de vida saludables; el Ayuntamiento seguirá apoyando iniciativas que permiten a nuestras familias acceder a formación deportiva de calidad”.

Arturo Palomares, organizador técnico, explicó que “el clinic plantea sesiones muy prácticas y específicas: trabajamos técnica individual, situaciones tácticas, velocidad de ejecución y funciones específicas por demarcación; además contamos con un entrenador de porteros que permite que también los guardametas tengan su programación adaptada y de alto valor formativo”.

Los patrocinadores, representados por Juan Antonio Hurtado (CHV Croptimum) y José Tiernes (AWA Watersports), destacaron de forma conjunta que “apoyar el deporte base es apostar por salud y valores; para nuestras empresas es un orgullo colaborar en actividades que fomentan el trabajo en equipo, la disciplina y hábitos de vida saludables entre la juventud”.

Para finalizar, la organización recordó que el clinic incluye desayuno deportivo diario, material de trabajo, seguro y un pack del participante con camiseta y otros obsequios; además se ha previsto atención específica a la seguridad y a la logística de llegada y salida de los menores.