El Ayuntamiento de Almuñécar licita dos obras en instalaciones deportivas

Buenas noticias de índole deportivo para los vecinos de Almuñécar. El ayuntamiento sexitano sacó a licitación las obras para la sustitución del pavimento del pabellón municipal de Deportes ‘Antonio Marina’ por un importe de 89.202,40 euros. También está en proceso de licitación la sustitución del césped artificial del estadio municipal Las Tejas de La Herradura, en este caso por valor de 321.565,32 euros para los cuatro años de contrato.

Juan José Ruiz Joya, alcalde de Almuñécar, afirmó que “nuestro equipo de Gobierno sigue trabajando para invertir en las instalaciones municipales. Esta semana hemos publicado tres grandes contratos que mejorarán el servicio de los cementerios municipales, así como las instalaciones deportivas dotándolas de nuevo césped artificial y pavimento para una mejor práctica y uso de dichas instalaciones”, concluyó.