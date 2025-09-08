El PSOE de Guadix denuncia pintadas "xenófobas" e "insultos" a Pedro Sánchez

El PSOE de Guadix (Granada) ha denunciado y expresado este sábado su "más firme condena" ante el "ataque" cometido contra la Casa del Pueblo, sede de la Agrupación Local, que ha amanecido "llena de pintadas con mensajes xenófobos e insultos al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez".

Así lo ha indicado el partido en una nota en la que ha informado de que la secretaria general del PSOE accitano, Belén Porcel, y el secretario de Organización local, Manuel Martínez, han interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil ante lo que entienden que es un "ataque" que "no solo constituye una agresión contra nuestra sede, sino también un intento de intimidación política que atenta contra los valores democráticos que defendemos desde nuestra ciudad".

Desde el PSOE accitano han avisado de que no van a tolerar "ningún tipo de violencia, odio o intolerancia". "La pluralidad política y el respeto a las ideas son pilares fundamentales de nuestra convivencia, y actos como este solo refuerzan nuestro compromiso con una sociedad más justa, inclusiva y libre de discursos de odio", han añadido desde la Agrupación Local socialista.

El PSOE, además, hace un llamamiento a la ciudadanía de Guadix para que "rechace este tipo de comportamientos y defienda, con firmeza, los valores democráticos que nos unen", así como insta "a las autoridades competentes a investigar lo ocurrido y depurar responsabilidades".

"La Casa del Pueblo seguirá siendo un espacio abierto al diálogo, a la participación ciudadana y a la defensa de los derechos de todas las personas, sin distinción", han abundado desde la Agrupación Local Socialista de Guadix.