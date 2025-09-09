La Junta inaugura las obras de reforma de la Oficina Comarcal Agraria de Guadix

La Junta de Andalucía ha inaugurado este lunes las obras de reforma integral de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Guadix, en la provincia de Granada. Se trata de una actuación con una inversión final de 605.910,13 euros, cofinanciada con fondos europeos FEADER, que ha permitido transformar por completo el edificio y adaptarlo a las exigencias actuales del sector agroganadero. Durante la inauguración, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que “este proyecto es una muestra clara del compromiso del Gobierno andaluz con el medio rural, con sus profesionales y con una administración que no se queda atrás, sino que avanza con ellos hacia un futuro más competitivo y sostenible”. En su intervención, Fernández-Pacheco ha subrayado el papel “esencial” que desempeñan los profesionales de las Oficinas Comarcales Agrarias en la gestión de crisis sanitarias como la lengua azul o la gripe aviar. “Son la primera línea de contacto con los ganaderos y agricultores, y sus profesionales garantizan que los protocolos de actuación se apliquen con rapidez, rigor y cercanía al territorio”, ha señalado. En este sentido, ha expresado su “reconocimiento y agradecimiento” a los equipos profesionales de las OCA: “Su compromiso, cercanía y vocación de servicio público son fundamentales para proteger al sector, garantizar la seguridad y dar respuesta eficaz a las necesidades del campo andaluz”. Una comarca estratégica La OCA de Guadix presta servicio a 29 municipios, que suman más de 42.000 habitantes en una comarca caracterizada por la diversidad y el peso de su sector agroalimentario. Conviven en la zona cultivos herbáceos, leñosos y hortícolas con una destacada cabaña ganadera y un creciente tejido agroindustrial en torno al vino, el aceite y la carne. “El campo accitano es un referente en producción agrícola y ganadera y, con estas nuevas instalaciones, sus profesionales cuentan con una administración mejor preparada para acompañarlos en su trabajo diario”, ha afirmado Fernández-Pacheco.