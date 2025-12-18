Vuelta ciclista a España
Presentación en Mónaco
00:00
Redacción COPE Granada
Granada - Publicado el
1 min lectura
Escucha en directo
En Directo COPE GRANADA
COPE GRANADA
"Cuidado que Santos Cerdán todavía no ha hablado; cuando hasta un expresidiario te considera una mala compañía, es que la cosa no pinta bien"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h