Jonás Ramalho analiza en COPE Bilbao la actualidad de Athletic y Girona desde su nueva etapa en Bélgica

El futbolista Jonás Ramalho ha repasado su nueva etapa en el fútbol europeo en el programa 'Deportes Cope en Bilbao'. Tras dos años en Asia, el defensor se enroló esta temporada en el Olympic Charleroi, equipo de la segunda división de Bélgica, una decisión motivada por el deseo de estar más cerca de casa. "Mi idea, después de estos últimos años de haber estado tan lejos, era el estar un poquito más cerca de casa, más cerca de la familia, de los amigos", ha confesado Ramalho, quien se muestra contento con una experiencia que le ha permitido jugar por primera vez en una liga europea fuera de España.

Un fútbol más físico

Al comparar la competición belga con la española, Ramalho la asemeja a la Segunda División, aunque con matices importantes. Según el defensor, en Bélgica se encuentra "un fútbol mucho más físico. Quizás aquí hay más fútbol directo, más choque, más duelos". Esta diferencia la nota especialmente en los enfrentamientos con delanteros y extremos, que suelen ser de mayor envergadura. A pesar de ello, ha destacado que el ambiente es muy similar al de España, con buenos estadios y una gran afluencia de público a los partidos.

Aquí tienes muchos más duelos y, a nivel físico, pues, los jugadores creo que son más grandes" Jonás Ramalho

La visión de Athletic y Girona

Desde la distancia, Ramalho sigue de cerca la actualidad de sus exequipos. Sobre el Athletic Club, ha señalado que las expectativas eran muy altas tras la gran campaña anterior y considera que las lesiones de jugadores importantes como "Nico, como Sancet, como Yuri" han pasado factura. No obstante, ha defendido que la temporada no está siendo mala: "Están a mitad de tabla y a un paso de puestos europeos. Dentro de lo malo, entre comillas, pues están ahí".

Si te lo dicen a principio de temporada que que va a suceder todo esto, pues, para todos sería un buen año" Ramalho

En cuanto al Girona FC, ha reconocido la preocupación inicial por un mal comienzo de temporada, pero celebra que el equipo "le han dado la vuelta a la tortilla". Ramalho ha destacado que han logrado salir de la zona de peligro y confía en sus posibilidades de permanencia: "Pienso que que van a salvar la categoría". Además, ha recordado con cariño su etapa allí, donde coincidió con jugadores que aún permanecen en la plantilla como Stuani, Portu y Juan Carlos.

Futuro abierto con preferencia por España

Con 32 años, Jonás Ramalho no se cierra puertas de cara al futuro, aunque admite su preferencia por volver a casa. "Mi idea también podría ser volver cerca, estar en España o alrededores, lo más cerca posible", ha afirmado. Después de tres años "dando vueltas", el defensor ha explicado que si surge una oportunidad de regresar a la liga española, la verá "con muy buenos ojos", ya que las decisiones ahora también dependen del bienestar de su familia.