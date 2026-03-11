Toni Cazorla tras regresar de Irak por la crisis de Oriente Medio: "No sabíamos que podía ocurrir en los siguientes días, el club se ha portado de diez"

Nadie quiere estar haciendo su trabajo a 4.000 kilómetros de su país, lejos de la familia, con misiles pasando por encima de su cabeza. Toni Cazorla y Vicente Engonga eran entrenadores del Al Karma de Irak hasta hace unos días.

El domingo regresaron a casa, a Mallorca, tras estallar el conflicto entre Israel/EEUU e Irán. Tras los ataques al país persa, este respondió no sólo a Israel, sino a objetivos estadounidenses, como las bases repartidas por diferentes lugares de Oriente Medio. Aunque no están claros algunos de estos ataques y su autoría, como en Turquía y Chipre, ataques que ha negado el régimen iraní, en Irak sí han recibido respuestas desde Irán.

Un país tan golpeado como Irak, como dice Cazorla, en plena reconstrucción y con deseos de paz y olvidar conflictos como la guerra con Irán de los 80, la guerra en Kuwait con Estados Unidos, la guerra cruel del 2003 al 2011 con la invasión estadounidense y finalmente la del llamado Estado Islámico 2014-17, el país trata de salir adelante.

Cazorla se había encontrado el pasado otoño un país con ganas de salir adelante y una liga con talento y con mucho por arreglar. Pero era un desafío, no iban mal las cosas, a pesar de la modestia del club, estaban en los primeros puestos y llegaron a ir líderes. Vicente Engonga se había añadido al cuerpo técnico en las navidades y Cazorla había recibido el reconocimiento a mejor entrenador del mes.

Pero todo esto se ha visto interrumpido por el inesperado conflicto que ha abierto incertidumbre en Oriente Medio y como consecuencia en nuestra economía, al ser una zona estratégica importante como fuente económica del petróleo.

Los técnicos llegaban el domingo a Mallorca tras una salida de Irak complicada. Con el espacio aéreo cerrado, Cazorla y Engonga tuvieron que hacer carretera de noche durante nueve horas desde el centro de Irak hasta la frontera norte con Turquía llamada Ibrahim Khalil.

Tras unos trámites lentos en la frontera, pudieron pasar a Turquía para desde el aeropuerto más cercano poder volar a Estambul. Ya desde Estambul regresaron a España. Cazorla ha agradecido en DEPORTES COPE BALEARES las facilidades dadas por el Al Karma, que entendieron la situación y pusieron los medios para facilitar la salida de sus entrenadores.

"Se ha portado de diez, todo ha sido cooperación, todo buscar la mejor opción, ayudar, ha sido muy rápido y se han abierto a cualquier tipo de ayuda. Nos organizaron el transporte, todo han sido facilidades y estamos muy contentos por cómo han actuado con nosotros".

El regreso.-

"La única opción y la más viable era la frontera norte con Turquía. Había fluidez y no hubo ningún problema en la frontera aunque los trámites son lentos. Hay una ciudad, Sirnak, que tiene el aeropuerto más cercano con la frontera y ya desde ahí volamos a Estambul".

El técnico explica cuál era la situación la semana pasada:

"Directamente no hemos vivido nada, pero como todo, los primeros días no hubo ningún incidente y había vida normal, como ahora. Pero sí el cuarto o quinto día hubo algún altercado en alguna ciudad del Kurdistán y en Bagdad, también en la zona fronteriza con Irán por esas bases americanas. Hubo explosiones, hubo drones y algún misil. La incertidumbre te hace no tener objetivo claro y no sabes hasta cuándo se va a extender el problema. Hay milicias pro iraníes y eso se puede complicar en un momento dado. Esa incertidumbre de no saber cómo va a afectar, Irak ha estado muchos años en guerra y con problemas muy fuertes. Nunca sabes si se puede revivir una llama así y que se extienda el conflicto. A día de hoy se está jugando, lo que sí es verdad que algunos partidos se tuvieron que suspender por seguridad. Todo está en el aire. En cualquier momento puede cancelarse la liga en función de cómo vaya todo".

Y cómo lo llevan los iraquíes, un pueblo tan golpeado por la guerra, ahora que vuelven a ver amenazas cercanas: "la sensación es de cierta normalidad, el día a día sigue su curso. Ese pueblo ha sufrido mucho, quieren disfrutar la vida en paz, eso lo he podido apreciar en el día a día, lo he vivido. La amabilidad la hospitalidad, es un pueblo que después de lo que ha sufrido quiere vivir a su manera y con paz. Aunque ellos estén acostumbrados a esos ambientes pues afecta a la moral de la gente, quieren ver luz y un futuro limpio. Es un país en reconstrucción, tiene muchas posibilidades de mejorar, es muy potente con muchos recursos. Es una lástima, lo llevan de forma muy natural".

Una experiencia singular.-

Cazorla es un experto en el fútbol de Oriente Medio, ha entrenado en Arabia Saudí, Egipto, ahora Irak. Sobre las diferencias que ha encontrado en el fútbol iraquí dice que "es una experiencia más en mi carrera, con cosas positivas y negativas. Llegas a un país con unas deficiencias que las tienes que asumir para desarrollar tu trabajo y ayudar al club y los jugadores, adaptarte al país, no ha sido fácil. Verdaderamente es un lugar donde encuentras dificultades pero al mismo tiempo ha sido atractivo. Otro fútbol, muy pasional, los jugadores no se ahorran nada. Una afición que lo vive con una pasión extraordinaria. Ha sido un contraste de situaciones pero yo lo valoro personalmente porque te enriquece como persona. Lo tomo como experiencia muy buena, siempre aprendes cosas y te curtes".