La Zubia se vuelca con la Navidad con más de 50 actividades para todos los públicos

El municipio de La Zubia ya vive la Navidad con un extenso programa que contempla más de 50 actividades para todas las edades y sensibilidades. Así lo ha presentado en COPE la concejala de Fiestas, Natalia Arregui, quien ha destacado que el calendario se ha organizado "con mucho mimo" y con un enfoque especial en los niños y los mayores, gracias a la implicación de colectivos, asociaciones y trabajadores municipales.

Protagonismo para los más pequeños

Los niños son uno de los ejes centrales de la programación. Entre las actividades más destacadas se encuentra un Belén Viviente que recrea el nacimiento y un mercado de la época, y que ya cuenta con la visita programada de 26 grupos escolares. Además, Papá Noel recibirá a los niños el 23 de diciembre en la Casa Pintá, y como novedad este año, el Heraldo de los Reyes Magos recibirá las llaves de la ciudad para facilitar el reparto de regalos durante la noche mágica.

La Zubia lo tiene todo Natalia Arregui Concejal de Fiestas de la Zubia

Una Navidad solidaria e intergeneracional

Las personas mayores también cuentan con un gran protagonismo. El consistorio ha organizado un encuentro de convivencia para 800 personas, incluyendo a usuarios de las residencias del municipio, en una jornada con comida, merienda y baile. La agenda se completa con conciertos de la banda de música local, la Coral Yaja, y el grupo Puso y Púa, además de cuatro zambombas repartidas por los barrios.

El carácter solidario de La Zubia se refuerza en estas fechas. Se han organizado varias actividades inclusivas y benéficas, como un domingo solidario en familia para recaudar fondos para la Fundación Don Bosco. La concejala subraya el trabajo con la asociación La Zubia Voluntaria para que a "ninguna familia y, sobre todo, ningún niño" le falten recursos, con el objetivo de que "tenga necesidades de ningún tipo durante estas fiestas".

Que ningún niño tenga necesidades de ningún tipo durante estas fiestas Natalia Arregui Concejal de Fiestas de la Zubia

Cultura, deporte y comercio local

La cultura tiene un lugar de honor con el Belén Monumental de la Casa Pintá, una obra artesanal de Manolo Benítez Molina que recrea monumentos y lugares emblemáticos de La Zubia, algunos ya desaparecidos. Este espacio acoge también exposiciones, presentaciones de libros y teatro.

La programación se extiende a actividades deportivas como un torneo de ajedrez, un cross de Navidad de ámbito provincial y exhibiciones de gimnasia rítmica y sincronizada. Por otro lado, el Ayuntamiento apoya al comercio local con iniciativas como un concurso de escaparates, reafirmando la idea de que "La Zubia lo tiene todo", también en diciembre. Además, una compañía de turismo local ofrece visitas para poner en valor el patrimonio, como una ruta nocturna por la iglesia.