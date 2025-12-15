COPE
Podcasts
Granada - Sta. Fe
Granada - Sta. Fe

La Universidad de Granada "resucita" con IA a Lorca y Falla en su vídeo de Navidad

La institución rinde homenaje a su próximo V centenario con una producción audiovisual que une pasado, presente y futuro para revivir a sus figuras más ilustres

La Universidad de Granada ha presentado su felicitación de Navidad
00:00
Descargar

Pedro Mercado, rector de la Universidad de Granada

Redacción COPE Granada

Granada - Publicado el

2 min lectura0:49 min escucha

La Universidad de Granada (UGR) ha presentado su felicitación de Navidad con una innovadora producción audiovisual. En ella, rinde homenaje a sus 500 años de historia y da el pistoletazo de salida a los actos del quinto centenario de su fundación, que se conmemorará en 2026. El vídeo emplea técnicas de Inteligencia Artificial para ‘resucitar’ a algunas de las figuras más emblemáticas que han formado parte de la institución.

Un viaje al pasado a través de la IA

La pieza audiovisual narra la historia de una abuela y su nieto, quienes recorren el Hospital Real, sede del Rectorado. A su paso, el niño descubre fascinado cómo personajes históricos cobran vida, como el compositor Manuel de Falla en la biblioteca, el poeta Federico García Lorca saliendo de su expediente de 1914 o la poetisa Elena Martín Vivaldi emergiendo de su ficha académica de 1933.

El homenaje se extiende a momentos icónicos, como la animación de una fotografía de 1912 que muestra a Eudoxia Píriz, la primera mujer que estudió Medicina en la UGR, siendo aplaudida por sus compañeros. También se revive una imagen de 1968 del antiguo tranvía de Granada, que vuelve a ponerse en movimiento más de medio siglo después de su desaparición.

Una producción colaborativa

El vídeo, dirigido por Carlos Centeno, director de Comunicación de la UGR, es fruto de meses de trabajo y una profunda labor de documentación. Ha sido posible gracias a la colaboración de la Oficina de Gestión de la Comunicación, la Unidad de Cultura Científica, el Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital (CEPRUD) e investigadores de la Facultad de Comunicación y Documentación, quienes han animado las imágenes con IA.

La felicitación, protagonizada por el niño Javier Zurita y Rosario Martínez, estudiante del Aula Permanente, culmina con un guiño de la estatua del emperador Carlos V, fundador de la universidad. El rector, Pedro Mercado, presentó la campaña, cuyo lema resume su espíritu: "Porque aún quedan muchas historias por contar".

Porque aún quedan muchas historias por contar"

Pedro Mercado

Rector de la UGR

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE GRANADA

COPE GRANADA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 15 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking