La Universidad de Granada "resucita" con IA a Lorca y Falla en su vídeo de Navidad

La Universidad de Granada (UGR) ha presentado su felicitación de Navidad con una innovadora producción audiovisual. En ella, rinde homenaje a sus 500 años de historia y da el pistoletazo de salida a los actos del quinto centenario de su fundación, que se conmemorará en 2026. El vídeo emplea técnicas de Inteligencia Artificial para ‘resucitar’ a algunas de las figuras más emblemáticas que han formado parte de la institución.

Un viaje al pasado a través de la IA

La pieza audiovisual narra la historia de una abuela y su nieto, quienes recorren el Hospital Real, sede del Rectorado. A su paso, el niño descubre fascinado cómo personajes históricos cobran vida, como el compositor Manuel de Falla en la biblioteca, el poeta Federico García Lorca saliendo de su expediente de 1914 o la poetisa Elena Martín Vivaldi emergiendo de su ficha académica de 1933.

El homenaje se extiende a momentos icónicos, como la animación de una fotografía de 1912 que muestra a Eudoxia Píriz, la primera mujer que estudió Medicina en la UGR, siendo aplaudida por sus compañeros. También se revive una imagen de 1968 del antiguo tranvía de Granada, que vuelve a ponerse en movimiento más de medio siglo después de su desaparición.

Una producción colaborativa

El vídeo, dirigido por Carlos Centeno, director de Comunicación de la UGR, es fruto de meses de trabajo y una profunda labor de documentación. Ha sido posible gracias a la colaboración de la Oficina de Gestión de la Comunicación, la Unidad de Cultura Científica, el Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital (CEPRUD) e investigadores de la Facultad de Comunicación y Documentación, quienes han animado las imágenes con IA.

La felicitación, protagonizada por el niño Javier Zurita y Rosario Martínez, estudiante del Aula Permanente, culmina con un guiño de la estatua del emperador Carlos V, fundador de la universidad. El rector, Pedro Mercado, presentó la campaña, cuyo lema resume su espíritu: "Porque aún quedan muchas historias por contar".