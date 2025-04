El rey llama a reforzar el partenariado Mediterráneo para afrontar los nuevos desafíos

El rey Felipe VI ha apelado a reforzar, entre todos, el partenariado Mediterráneo para afrontar fenómenos como el migratorio o situaciones de inseguridad y violencia como la de Oriente Próximo en un tiempo geopolítico que plantea "enormes incertidumbres" pero para el que no hay que dejarse vencer por el "desánimo". En su discurso de inauguración del Foro sobre el Futuro del Mediterráneo, el monarca se ha referido a los días "convulsos" que vive el mundo y el extremo oriental de la cuenca Mediterránea, epicentro, ha dicho, de la tensión, el conflicto y la tragedia, lo que hace "muy difícil hablar de esperanza y de futuro". "Pero nuestros pueblos necesitan, ahora más que nunca, palabras capaces de alumbrar políticas de progreso, políticas que alcancen a todos. Y esas palabras han de ser las de todos ustedes: la voz de todos los pueblos del Mediterráneo, encarnada en sus parlamentos", ha resaltado dirigiéndose a los asistentes. Felipe VI ha hablado del fenómeno migratorio, que obliga a luchar contra las mafias y redes que operan de forma ilegal, para considerar la necesidad de seguir trabajando por una migración "ordenada, segura y regular y tratar de dar respuesta, entre todos, a los desafíos de seguridad, climáticos y socio-económicos" que la motivan. Entre esas causas profundas, ha continuado, figuran la inseguridad y la violencia como la que afecta a Oriente Próximo, con la interrupción de las negociaciones sobre Gaza y el regreso de los bombardeo: "Todo, además, en un tiempo geopolítico que plantea enormes incertidumbres". "No nos dejemos ganar por el desánimo o el fatalismo. Sigamos clamando por el retorno al alto el fuego, la reanudación de las negociaciones, el regreso de los rehenes a sus casas y la entrada urgente de ayuda humanitaria que alivie la situación desesperada de cientos de miles de personas", ha manifestado el monarca. Ha animado a, una vez lograda la tregua, seguir contribuyendo con la acción diplomática a "una paz justa y duradera, sobre la base de la solución de los dos estados" que permita afrontar cuanto antes la reconstrucción. Durante su intervención se ha referido también al "grave y acelerado" impacto de las crisis climáticas, "un desafío inaplazable en una región de más de 500 millones de personas con un problema cada vez más acuciante de estrés hídrico", y ha advertido de las consecuencias de no afrontar "con absoluta seriedad" los riesgos climáticos en la economía o la sociedad, por lo que ha llamado a seguir cooperando en este asunto. También ha dedicado unas palabras a la situación de los jóvenes y a sus expectativas sobre el acceso a la educación superior, al mercado de trabajo, la vivienda y la financiación para el emprendimiento para llamar a cooperar en la creación de empleo juvenil de calidad, la formación profesional, el acceso a la tecnología y la igualdad de oportunidades. La erradicación de la violencia de género y la necesidad de abordar la lucha por la igualdad desde una perspectiva integral también ha copado parte del discurso del monarca, para quien la Unión por el Mediterráneo se ha consolidado como el mejor catalizador para el diálogo y la cooperación, "el puente más sólido hacia un futuro posible de paz, estabilidad y bienestar compartido". Es un tiempo de "fortalecer estructuras y buscar más sinergias, más eficacia, una visión compartida y un enfoque aún más estratégico", ha dicho el rey, que ha llamado a aprovechar el momento y estar a la altura de lo que demandan los tiempos: "Reforcemos, entre todos, el partenariado Mediterráneo". El Foro sobre el Futuro del Mediterráneo se celebra en Granada en el marco de la Presidencia española de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo y reunirá entre hoy jueves y mañana viernes a representantes parlamentarios de los Estados miembros para debatir sobre movimientos migratorios, cambio climático o igualdad de género. La Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo, denominada inicialmente 'Proceso de Barcelona: Asociación Euromediterránea', es una organización internacional que agrupa actualmente a 43 países. El tema elegido por la presidencia española para las reuniones del periodo 2024-2025 es la situación migratoria en el Mediterráneo desde un enfoque integral.