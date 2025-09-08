El rector y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones clausuran el congreso ‘FOM@Play’ de Migración

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado Pacheco, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado, han clausurado este viernes, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, el congreso FOM@Play: ‘Migración, identidad y discursos transnacionales’, que se ha venido desarrollando desde el pasado martes.

Este evento ha permitido reflexionar y ofrecer propuestas en torno a los desafíos y oportunidades que plantea la movilidad humana en el contexto actual y ha contado con la presencia de ponentes de prestigio internacional como Federico Aznar Fernández-Montesinos, Rosa María Rodríguez Izquierdo, Linda Fisher, Ruth Wodak, Laura Alba Juez, Neil Curry, Massimiliano Demata, Izaskun Elorza y Carmen Santamaría, quienes han abordado asuntos tan cruciales como la seguridad, la educación y los discursos migratorios desde una perspectiva multidisciplinar.