El PSOE pide "sacar del cajón" la Mesa provincial por las Infraestructuras

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha denunciado este miércoles la "inacción" del equipo de gobierno del PP con la Mesa Provincial por las Infraestructuras, una iniciativa del PSOE aprobada por unanimidad en el pleno de noviembre, y le ha pedido que la "saque del cajón", porque es una propuesta que "busca ir de la mano para sacar adelante las comunicaciones de la provincia".

En una nota, el diputado provincial Juan Francisco Torregrosa ha remarcado que la iniciativa proponía que Mesa estuviera compuesta por todas las administraciones, ayuntamientos, la Confederación Granadina de Empresarios, la Cámara de Comercio, los sindicatos, la Universidad de Granada, colegios profesionales y demás agentes económicos y sociales de la provincia con el objetivo de "definir y priorizar las infraestructuras necesarias para Granada y sacar este debate de la confrontación política".

"Se trata de mostrar unidad a la hora de defender los proyectos esenciales para el desarrollo de nuestra tierra, sin importar el color político de la administración implicada", ha subrayado el representante del PSOE.

En este sentido, Torregrosa ha advertido de que "la falta de unidad no puede seguir siendo la causa del retraso de infraestructuras de comunicación u otros proyectos cruciales para acercar servicios a los pequeños municipios y garantizar el desarrollo socioeconómico de toda la provincia".

"Diez meses después de aprobarse esta moción, el PP demuestra que se siente más cómodo en la confrontación, en culpar de todo al Gobierno central y en mirar hacia otro lado con los incumplimientos flagrantes de la Junta de Andalucía", ha señalado Torregrosa, quien ha lamentado la actitud de "inacción y comodidad" del equipo de gobierno en la Diputación.

Así, el diputado socialista le ha pedido que "recapacite y piense en lo mejor para una provincia que necesita planificación, unidad y firmeza para exigir sus infraestructuras", según ha concluido Juan Francisco Torregrosa.