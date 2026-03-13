La gran fiesta animal de Torrecárdenas logra un nuevo hogar para Punki y Mateo

El Centro Comercial Torrecárdenas ha celebrado su tercer aniversario como espacio Pet Friendly con una jornada especial dedicada a las mascotas. El evento, que tuvo lugar el pasado sábado 7 de marzo, ha reunido a numerosos amantes de los animales en una programación que combinó ocio, divulgación y solidaridad.

Un aniversario con final feliz

La iniciativa ha contado con la colaboración del Centro de Protección y Adopción Animal Municipal de Almería (CEPAaMA) y las asociaciones Miau Adopciones, Alma Felina, Furia y Almeriya. El principal objetivo del encuentro era fomentar la adopción, un propósito que se ha cumplido con creces: dos perros encontraron un nuevo hogar durante la jornada.

Punki, un perro de dos años que esperaba una familia desde agosto de 2025, y Mateo, un cachorro de cuatro meses encontrado en la carretera de Retamar, han sido los protagonistas del día al ser adoptados.

Una jornada llena de actividades

La programación también ha incluido una emotiva intervención asistida junto a la asociación Asalsido Down Almería, demostrando los beneficios que los animales aportan a las personas con discapacidad.

Con este tipo de actividades, el Centro Comercial Torrecárdenas reafirma su compromiso con el bienestar animal y se consolida como un punto de encuentro para los almerienses y sus compañeros de cuatro patas.