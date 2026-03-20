Luz verde y un 'no' rotundo para las nuevas titulaciones de la Universidad de Granada

La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) ha emitido un informe final favorable para ocho de las nueve nuevas titulaciones presentadas por la Universidad de Granada (UGR) para su implantación en el próximo curso 2026/27. Solo una de ellas, un nuevo grado en Ingeniería, ha recibido un informe desfavorable por "deficiencias técnicas relevantes", contra el que cabe recurso.

De esta forma, la UGR podrá implantar, a la espera de la aprobación definitiva del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, los grados de Ciencias Ambientales y Óptica y Optometría. También se suman los másteres en Comercio Exterior y Relaciones Económicas, en Educación Digital y Emprendimiento, en Enfermería de Práctica Avanzada y en Estilo de Vida Activos y Saludables.

La oferta se completa con dos másteres conjuntos con la Universidad de Sevilla y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA): uno en Ciencias del Plasma, Astrofísica y Tecnologías de Fusión y otro en Inteligencia Artificial Aplicada a Ciencias de la Salud.

Las claves del informe desfavorable

Por el contrario, la Comisión de Ingeniería y Arquitectura de ACCUA ha emitido un informe desfavorable para el grado en Ingeniería de Tecnología Industrial y de Materiales. La evaluación identifica dos incumplimientos estructurales clave, siendo el primero el uso indebido de la denominación 'Materiales' en el título.

Según los evaluadores, la propuesta no acredita el mínimo exigido de formación específica en el área de Materiales, equivalente a 48 ECTS. El informe refuta que se intenten justificar los créditos con asignaturas de carácter general o donde los materiales son un elemento secundario, por lo que concluyen que "no existe base objetiva suficiente para incluir 'Materiales' en la denominación del título".

No existe base objetiva suficiente para incluir 'Materiales' en la denominación del título"

Fallo en la estructura de aprendizaje

En segundo lugar, el informe señala una deficiencia grave en la estructura de aprendizaje que afecta a las competencias obligatorias exigidas para los títulos habilitantes. Los expertos consideran que el plan de estudios presentado no garantiza que todos los estudiantes adquieran dichas competencias al finalizar su formación.

El problema, según explican, es que los resultados del aprendizaje están divididos, de forma que unas competencias solo se obtendrían en la mención Mecánica y otras, en la mención Eléctrica. Esto implica, a criterio de la comisión, que "ningún estudiante adquiere el conjunto completo de competencias exigidas", lo que vulnera la normativa.

Aspectos positivos insuficientes

A pesar del rechazo, el informe remitido al rector de la UGR reconoce elementos positivos en la propuesta, como el interés académico, social y profesional del título o la adecuación del profesorado y los recursos. Sin embargo, los expertos entienden que estos aspectos no compensan los incumplimientos estructurales detectados.

ACCUA ha recordado que su misión es garantizar que los títulos universitarios en Andalucía cumplan con los estándares de calidad exigidos. Su sistema de evaluación está avalado por el Registro Europeo de Agencias de Calidad Universitaria (EQAR) y se basa en un procedimiento independiente y fundamentado en evidencias técnicas.