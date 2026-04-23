Granada ofrece 1.800 empleos en su gran feria de la tecnología y la IA

La VI edición de la Feria Internacional de Empleo de Granada ha arrancado este jueves en el Palacio de Congresos con la participación de 90 empresas y una oferta de 1.861 puestos de trabajo. Bajo el lema “Da el salto”, el evento, que cuenta con 4.763 personas inscritas, se centra en la inserción laboral directa y la conexión entre empresas y demandantes de empleo de perfiles muy diversos.

El evento ha sido organizado por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, la Diputación, la UGR y la Cámara de Comercio de Granada. Representantes de las cinco instituciones han visitado la feria, destacando la importancia de la colaboración. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado que la feria “es hoy mucho más que un punto de encuentro; es una herramienta real que permite generar oportunidades, conectar talento y seguir avanzando en el desarrollo económico y social de nuestra ciudad”.

Unidad institucional por el empleo

Carazo ha puesto el foco en la necesidad de retener el talento joven en la ciudad. “Nuestro mayor reto y nuestra mayor responsabilidad es generar oportunidades para que nuestros jóvenes puedan desarrollar aquí su proyecto de vida, sin tener que marcharse”, ha afirmado. En este sentido, ha subrayado que el compromiso del consistorio es lograr que “ese talento se quede, encuentre oportunidades y sea protagonista del futuro de nuestra ciudad”.

Nuestro mayor reto y nuestra mayor responsabilidad es generar oportunidades para que nuestros jóvenes puedan desarrollar aquí su proyecto de vida, sin tener que marcharse" Marifrán Carazo Alcaldesa de Granada

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Gerardo Cuerva, ha calificado la feria como uno de los eventos económicos más importantes del año. “Para las empresas, la captación de talento es sinónimo de innovación, de mejora de la cifra de negocio, de incremento de oportunidades, de internacionalización, por lo que lo que hoy ocurre aquí es vital para la competitividad del tejido empresarial de Granada”, ha declarado.

Para las empresas, la captación de talento es sinónimo de innovación, de mejora de la cifra de negocio, de incremento de oportunidades, de internacionalización" Gerardo Cuerva Presidente CGE

La IA como aliada para encontrar trabajo

La tecnología y la inteligencia artificial son dos de los grandes protagonistas de esta edición. El rector de la UGR, Pedro Mercado, ha destacado que la universidad participa con un taller específico sobre “las herramientas de IA que ayudan a encontrar empleo”. El objetivo es mostrar cómo la tecnología puede facilitar la inserción en un mercado laboral en constante transformación.

Además de las entrevistas de trabajo y la entrega de currículums, la feria incluye 40 charlas empresariales y cinco talleres especializados. Como novedad, se ha implementado la smartcard, una herramienta digital para registrar la actividad de los asistentes, y el “Pasaporte al talento”, una actividad de gamificación para mejorar la experiencia de los participantes a través de un QUIZ y la asistencia a webinars y presentaciones.