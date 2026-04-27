Granada impulsa la renovación urbana con dos grandes obras en la ciudad

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, atiende a los medios durante la visita a las obras de la agrupación de vertidos del barrio El Fargue

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha dos importantes actuaciones para mejorar la ciudad. Por un lado, este lunes comienzan las obras de consolidación del histórico muro del Cuarto Real de Santo Domingo, en el barrio del Realejo. Por otro, se ha adjudicado la remodelación de las calles Doctor Martín Lagos y Afán de Ribera, una intervención clave para modernizar este céntrico eje urbano.

Consolidación del patrimonio en el Realejo

Los trabajos en el Cuarto Real de Santo Domingo tienen como objetivo "frenar su deterioro, reforzar su estabilidad y garantizar la seguridad". La intervención, enmarcada en el Plan Alhambra, cuenta con una inversión de 173.519,97 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El muro, de casi 85 metros de longitud, forma parte del antiguo trazado de la muralla histórica y presenta un deterioro notable con fisuras y desprendimientos.

Las obras se realizarán en varias fases, comenzando por la limpieza y retirada de elementos dañados, para luego reparar juntas, sellar grietas y reponer piezas. La reconstrucción de los tramos más degradados se hará con materiales compatibles con su carácter histórico, como morteros de cal. Además, se instalarán anclajes y mallas de estabilización para asegurar la estructura a largo plazo.

Modernización del eje Doctor Martín Lagos-Afán de Ribera

En paralelo, el consistorio ha adjudicado a la empresa Prodesur Construcción y Proyectos, S.L. la transformación del entorno de las calles Doctor Martín Lagos y Afán de Ribera. Con una inversión de 523.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, esta obra forma parte del Plan de Obras Municipales 2024-2027 y busca "modernizar estas vías, mejorar la accesibilidad, la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento y reforzar la calidad del espacio público".

Europa Press El Ayuntamiento de Granada adjudica a la empresa Prodesur Construcción y Proyectos, S.L. Las obras de transformación del entorno de las calles Doctor Martín Lagos y Afán de Ribera

El proyecto contempla la ampliación de aceras y la reordenación de la calzada en Doctor Martín Lagos, manteniendo un único carril de circulación. En la calle Tejeiro se proyectan aceras más amplias y enrasadas con la calzada, mientras que en el tramo final de Afán de Ribera se creará una plataforma única a cota peatonal para eliminar barreras arquitectónicas.

Sustituir conducciones obsoletas por nuevas canalizaciones más eficientes y seguras" Marifrán Carazo Alcaldesa de Granada

Una de las actuaciones clave será la renovación integral de las redes de abastecimiento y saneamiento, actualmente deterioradas por su antigüedad. Esta medida, incluida en el Plan de Resiliencia Hídrica, permitirá "sustituir conducciones obsoletas por nuevas canalizaciones más eficientes y seguras". La intervención se completa con la instalación de iluminación LED de alta eficiencia, la plantación de naranjos y la renovación del mobiliario urbano.