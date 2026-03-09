Granada despliega un equipo competitivo para luchar por la Capital Europea de la Cultura en 2031

Granada afronta este martes 10 de marzo uno de los momentos más decisivos de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. La delegación granadina, encabezada por la alcaldesa Marifrán Carazo, defiende en el Ministerio de Cultura, en Madrid, su Bid Book, el documento estratégico con el que aspira a lograr la nominación frente a otras ocho ciudades españolas.

Un equipo plural para un proyecto de ciudad

El equipo que defiende el proyecto ha sido descrito como plural y representativo de la identidad cultural de la ciudad, aglutinando experiencia institucional, conocimiento académico, creatividad e innovación. Al frente de la delegación se encuentra la alcaldesa, Marifrán Carazo Villalonga, quien transmite el compromiso de una ciudad unida con una estrategia participativa y de vocación europea.

Junto a ella está Pilar Tassara Andrade, directora gerente de la candidatura y responsable de la coordinación estratégica y la elaboración del Bid Book, que ha contado con la participación de diversos grupos de trabajo.

Cultura, economía y universidad

La dimensión literaria e internacional la aporta el poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes y comisario de la candidatura, que suma su prestigio intelectual. En el ámbito económico y estratégico, participa David Jiménez Blanco, presidente de la Bolsa de Madrid y del Patronato de la Fundación de Amigos de la Alhambra, quien también actúa como comisario.

Desde el mundo académico, Esteban Romero Frías, catedrático y vicerrector de la Universidad de Granada, se encarga de los procesos de participación ciudadana y la evaluación del proyecto. La parte científica está representada por Alicia Pelegrina López, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC), que ha impulsado programas que vinculan arte, ciencia y ciudadanía.

Jóvenes, literatura y diseño granadino

La voz de la juventud está presente a través de Julia López Pérez, estudiante Erasmus y Joven Embajadora de la Capitalidad. Por su parte, el gestor cultural Jesús Antonio Ortega Pérez, responsable del programa Granada Ciudad de la Literatura de la UNESCO, representa el área de programación, conectando la candidatura con redes europeas de cooperación.

La planificación urbana y la sostenibilidad recaen en Ana Isabel Agudo Martínez, concejala de Movilidad y Agenda Urbana. Finalmente, el ilustrador y Premio Nacional de Ilustración, Sergio García Sánchez, aporta la dimensión visual como autor del logotipo de la candidatura y diseñador del Bid Book.

El equipo técnico se completa con Fernando Álvarez de Cienfuegos, responsable audiovisual, y el intérprete Óscar Jiménez Serrano, profesor de la UGR. La delegación, que ya se encuentra en Madrid, afronta la presentación con el objetivo de mostrar un proyecto construido sobre la colaboración de toda la sociedad granadina para situar la cultura como un pilar de futuro.