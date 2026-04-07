Granada se convierte en el epicentro del deporte universitario español

La Universidad de Granada (UGR) ha asumido la organización de 14 modalidades deportivas de los Campeonatos de España Universitarios, que este año se celebran en las universidades públicas de Andalucía. Se estima que el evento reunirá a más de 7.000 participantes, de los cuales en torno a 3.400 competirán en las sedes de Granada, lo que supone más del 60 % del total.

Un calendario en dos fases

La competición se desarrollará en dos periodos principales. Durante el mes de abril, entre los días 8 y 23, se disputarán las pruebas de hípica, natación y natación adaptada, bádminton, rugby 7, kárate, fútbol sala y baloncesto 3x3. Posteriormente, del 4 al 14 de mayo, será el turno del balonmano, baloncesto, lucha, judo, taekwondo, fútbol y voleibol.

Una organización colaborativa

El evento movilizará 19 instalaciones deportivas repartidas entre la capital y los municipios de Armilla, Maracena, Albolote, Alhendín y Ogíjares. Nueve de estas sedes pertenecen a la propia universidad. La organización ha requerido la implicación de hasta diez instituciones, incluyendo el Consejo Superior de Deportes, la Junta de Andalucía, la Diputación y varios ayuntamientos.

En la presentación, el rector de la UGR, Pedro Mercado, ha expresado la "gran satisfacción que supone para la universidad acoger este acontecimiento deportivo único". También ha agradecido a las corporaciones locales su apoyo para ofrecer "los mejores juegos", en un "camino que continuará hasta los EUSA Games, los Campeonatos Europeos Universitarios de 2030".

Una magnífica noticia que vuelve a situar a Granada como referente en la organización de eventos deportivos de gran calado" Marifrán Carazo Alcaldesa de Granada

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha calificado la cita como "una magnífica noticia que vuelve a situar a Granada como referente en la organización de eventos deportivos de gran calado". Ha destacado, además, que el evento "demuestra también la capacidad de Granada para generar oportunidades vinculadas al deporte y al talento joven".

Innovación, investigación y futuro

Las celebraciones deportivas, según el rector, "están alineadas con los objetivos de nuestra institución, que es promover los valores saludables que vienen asociados al deporte".

Están alineadas con los objetivos de nuestra institución, que es promover los valores saludables que vienen asociados al deporte" Pedro Mercado Rector de la UGR

Un aspecto destacado será la integración de la investigación, ya que el Laboratorio Singular Aquatics Lab de la Facultad de Ciencias del Deporte realizará un análisis automático de la competición de natación. Este trabajo se enmarca en el proyecto SWIM 3, financiado por el Plan Nacional de Investigación.

Estos campeonatos forman parte de la hoja de ruta Road to Granada 2030, una iniciativa de la ciudad y la UGR para preparar los Juegos Europeos Universitarios de 2030. Asimismo, el evento sirve para promocionar la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031. La delegación de la UGR estará compuesta por 356 personas, de las que 310 son deportistas.