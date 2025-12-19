La Diputación de Granada destina la cifra récord de 290 millones a la Concertación Local

El diputado provincial de Asistencia a Municipios de la Diputación de Granada, Eduardo Martos, ha presentado los datos económicos de la Concertación Local 2026-2027, que alcanzará los 290,4 millones de euros. Esta cifra supone un incremento de 22 millones de euros respecto al periodo 2024-2025 e incluye una aportación directa de la Diputación de 58,7 millones de euros para los municipios y entidades locales.

Lucha contra la despoblación

Martos ha destacado que el objetivo principal es equilibrar el territorio y ofrecer las mismas oportunidades a los habitantes de municipios en riesgo de despoblación. Según el diputado, el fin es "permitir a los habitantes de los municipios en riesgo de despoblación disfrutar de las mismas oportunidades y derechos que quienes viven en el cinturón de Granada capital".

El diputado ha descrito la concertación como "un sistema moderno, ágil y versátil", capaz de adaptarse a las necesidades locales y respetuoso con su autonomía. Una de las novedades del bienio es que, por primera vez desde 2005, los acuerdos se han firmado a mediados de diciembre, lo que permite a los ayuntamientos una mejor planificación de contrataciones y actuaciones.

Un sistema moderno, ágil y versátil" Eduardo Martos Diputado provincial de Asistencia a Municipios de la Diputación de Granada

Inversión por áreas

En total, se han ofertado 84 programas y firmado 199 acuerdos de concertación con ayuntamientos, Entidades Locales Autónomas y mancomunidades. Se ha dado respuesta a casi el 75 por ciento de las 12.188 prioridades políticas presentadas por las entidades locales.

El plan mantiene una firme apuesta por los servicios sociales básicos, con más de 9,1 millones de euros, y un incremento del 20% en la inversión para contratación de técnicos de inclusión social. Por su parte, el área cultural recibirá 9,4 millones, un 67% más que en el periodo anterior, destacando las ayudas para actividades navideñas.

Otras áreas estratégicas

La concertación también refuerza áreas como el ciclo integral del agua, con 3,5 millones para infraestructuras; y medio ambiente, donde se incrementa la dotación para agentes ambientales un 120% hasta los 2,5 millones. Asimismo, el área de deportes contará con 1,8 millones para la contratación de técnicos deportivos.

Como novedad, el nuevo centro gestor de la Red Provincial de Patrimonio destinará 1,5 millones a programas de fomento y rutas de castillos. Además, el área de Emergencias incrementará su dotación para vehículos de Protección Civil hasta los 392.000 euros.