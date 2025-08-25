Convocan una concentración en la costa de Granada en defensa de la agricultura local

El Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla (Granada), ha convocado una concentración el próximo 29 de agosto a las 19:00 horas, en el aparcamiento de la Presa de Rules, para mostrar su apoyo a los agricultores de la zona y "defender el cauce del río Guadalfeo" por las acequias tradicionales, en peligro por las obras de las canalizaciones.

Según una nota del consistorio, el sistema de riego por acequias, heredado de la época andalusí y aún vigente, se encuentra en "grave riesgo" de desaparecer por la propuesta de implantación del sistema de canalizaciones de Béznar-Rules, a pesar de que su funcionamiento, apuntan, "constituye un ejemplo de gestión sostenible del agua, que permite que el caudal utilizado retorne prácticamente en su totalidad al río, empleándose únicamente cuando un agricultor lo necesita".

Además, ha advertido de que la Comunidad de Regantes ha recibido de la Junta de Andalucía una liquidación de, aproximadamente, 109.000 euros por el Canon del Agua Regulada de 2024, calculada sobre estimaciones que "no reflejan la realidad del sistema de riego e incluyen fincas ajenas a la comunidad", una situación que genera "un perjuicio económico insalvable para los agricultores locales".

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla ha mostrado su respaldo a la Comunidad de Regantes en la exigencia de paralizar inmediatamente la liquidación y de crear una comisión de trabajo conjunta que incluya a los agricultores afectados, a la Comunidad de Regantes, el Ayuntamiento, la ciudadanía, la Junta de Andalucía y los grupos políticos municipales.

Un apoyo que fue aprobado por unanimidad en pleno municipal, incluyendo al Partido Popular, actualmente en la oposición, según el consistorio, que además ha pedido a vecinos, colectivos sociales y agricultores que participen en la concentración en defensa del río Guadalfeo, del sistema tradicional de riego y del futuro de la agricultura local.