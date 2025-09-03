Emilio Pérez de Rozas expone el gran problema de los egos en el Barcelona: "Lo ha comentado..."

El Barcelona no puso sacar más de un punto en su visita al Estadio de Vallecas (1-1). Los azulgranas se adelantaron a través de un penalti a Lamine Yamal que no fue revisado porque el VAR no funcionaba y en la segunda parte vieron como el equipo de Íñigo Pérez empató el choque con el tanto de Fran Pérez. En los últimos minutos, los rayistas tuvieron ocasiones de todos los colores, pero Joan García se mostró intratable para evitar la primera derrota en LaLiga.

EFE El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal lanza el penalti para marcar el 0-1 durante el partido de la tercera jornada de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona, este domingo en el estadio de Vallecas. EFE/Fernando Villar

hansi flick y los egos

Al acabar el partido, Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, compareció en rueda de prensa para repasar todo lo sucedido. El técnico alemán soltó una frase que fue lo más destacado de su comparecencia: "Los egos matan el éxito de un equipo". La respuesta venía a una pregunta sobre el futuro de Fermín, pero se intuyó que la reflexión fue más allá de un nombre o de un caso concreto.

900/Cordon Press Busquets Ferrer, hablando con Hansi Flick e Iñigo Pérez antes del Rayo-Barça

Y no solo eso, sino que Flick también lo dijo por aquellos jugadores que han tenido más la cabeza en el mercado que en las primeras jornadas de liga, o por aquellos que han puesto cara cuando no se han visto en un once inicial o cuando el entrenador les ha retirado del campo, o por algún otro que busca hacer la guerra por su lado olvidando que al fútbol juegan once.

la visión de emilio pérez de rozas

En el 20:30h de Deportes COPE, Carlos Sáez le preguntó a Tomás Guasch y Emilio Pérez de Rozas sobre el tema de los egos en el equipo de la Ciudad Condal. El segundo de ellos dio con la clave para entender todo este asunto: "El problema Carlos no es que nosotros sepamos o intuyamos que hay egos en el vestuario del Barça. El mayor problema es que lo ha comentado y denunciado el entrenador. Cuando hasta la figura más reconocible lo dice, es porque está seguro de que hay egos. Y no solo eso, sino que lleva ya tres semanas intentándolo solucionar y todavía no ha encontrado la solución. Es por eso por lo que lo ha hecho público".