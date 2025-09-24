El Ayuntamiento de Granada pone en marcha la Oficina Municipal contra la Ocupación Ilegal

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha inaugurado esta mañana la Oficina Municipal para el Asesoramiento y Apoyo Jurídico ante la Ocupación Ilegal de Viviendas (O.V.); un servicio pionero impulsado por el Ayuntamiento de Granada junto al Colegio de Abogados de Granada para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a la ciudadanía respecto a los problemas de ocupación ilegal de viviendas en la capital por parte de un centenar de letrados.

La oficina, ubicada en la sede colegial de Cárcel Alta, comienza así su actividad con el objetivo de ofrecer información sobre los distintos procedimientos legales disponibles en caso de ocupación ilegal, las vías judiciales y extrajudiciales para lograr el desalojo, las medidas preventivas que pueden adoptarse y todas aquellas herramientas necesarias para la defensa de sus intereses, tal y como ha avanzado la alcaldesa de Granada.

“Este servicio nace con un objetivo claro: estar al lado de los granadinos que ven vulnerado su derecho a la propiedad”, ha manifestado Carazo, quien considera que, con esta oficina, “el Ayuntamiento da un paso adelante para garantizar que ningún vecino se sienta desprotegido frente a la ocupación ilegal, ofreciendo una herramienta útil, eficaz y gratuita que refuerza el compromiso de esta ciudad con la convivencia”.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera, ha resaltado la “especialización del servicio que se ofrecerá a la ciudadanía afectada”, de manera que los usuarios “puedan confiar plenamente en que recibirán un adecuado apoyo jurídico frente a la ocupación ilegal para saber qué pasos dar, qué derechos tienen, cómo actuar con seguridad jurídica y qué mecanismos existen para recuperar su vivienda”.

Este servicio prestará atención a través de cita previa, que podrá solicitarse de manera muy sencilla en la plataforma web habilitada para ello por el Colegio de Abogados ( https://sede.icagr.es/Omaoiv ), a la que también se accede desde la web institucional del Ayuntamiento de Granada. Los interesados deberán acreditar documentalmente la titularidad del inmueble en el municipio de Granada objeto de asesoramiento y recibirán atención todos los martes, en horario de 10.00 a 12.00 horas.

La alcaldesa ha expuesto que la puesta en marcha de esta oficina da respuesta a una necesidad que le han trasladado de manera recurrente numerosos vecinos que se sienten indefensos ante la ocupación de sus propiedades o que quieren conocer cómo pueden prevenirla. De hecho, según los últimos datos del Ministerio de Interior, en la provincia de Granada se registraron el pasado 2024 un total 183 denuncias por allanamiento o usurpación de inmuebles ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que supone 3,5 veces más que en 2010 (con 53 casos) y un 30% de incremento respecto a 2023 (con 141).

“Se trata de un problema que va más allá de la propiedad privada, ya que afecta a la seguridad y al bienestar de las familias”, ha afirmado Carazo, quien ha recalcado “la responsabilidad de las administraciones públicas para ofrecer herramientas eficaces y accesibles a la ciudadanía que les faciliten su seguridad jurídica”.

De hecho, según ha recordado la regidora, desde el Ayuntamiento ya se elaboró a través de la Policía Local una ‘Guía informativa frente a la Ocupación’ que ofrecía a los ciudadanos las claves para prevenir una ocupación ilegal de su vivienda, como son evitar la sensación de vivienda vacía o cerrada, instalar medidas de seguridad o pedir a los vecinos que avisen de movimientos extraños. Igualmente, trasladaba recomendaciones sobre los primeros pasos que deben darse en caso de tener conocimiento de un intento de usurpación de un inmueble, como es llamar al 092 de manera inmediata.

“Con esta oficina”, ha concluido la alcaldesa, “Granada da un paso más y vuelve a situarse a la vanguardia en la defensa de los derechos de sus vecinos, ofreciéndoles no solo el apoyo de su Ayuntamiento, sino también el respaldo de profesionales jurídicos especializados que los puedan acompañar en el proceso”.