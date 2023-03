El alcalde exige la puesta en marcha del aparcamiento subterráneo del Camino de Ronda

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha exigido este lunes a la Junta de Andalucía, "que ponga en marcha lo antes posible" el aparcamiento subterráneo del metro en Camino de Ronda "ante la alta demanda de parking público en la zona".





En este sentido el primer edil, en una nota de prensa tras una visita a la zona, ha demandado al Gobierno andaluz "que abra este parking, y si no, que nos lo ceda al Ayuntamiento de Granada para que lo podamos licitar y poner a disposición del público"





Cuenca, que ha recorrido el Camino de Ronda acompañado por las concejalas Raquel Ruz y Ana Muñoz, y junto a vecinos, comerciantes y presidentes de comunidades del entorno, ha añadido que "no entendemos que la Junta de Andalucía haya dicho públicamente que no hay demanda de esta infraestructura, cuando nosotros nos venimos reuniendo con los representantes vecinales desde hace tiempo y en todo momento nos han trasladado que hay una alta demanda de un parking público. Si la Junta no conoce esta necesidad, posiblemente es que desconoce la realidad de esta zona".





Tras recordar que "la infraestructura está totalmente construida", el primer edil ha añadido que "un licitador experto podría poner en marcha los aspectos que faltan como el revestimiento, la parte tecnológica o la eliminación de esas grandes masas de cemento que afean la calle y que son las cabinas de entrada y salida del aparcamiento. Los vecinos lo que quieren es que, sea de quien sea la infraestructura, se ponga en marcha cuanto antes".





El primer edil ha recogido además la queja vecinal del entorno del Camino de Ronda respecto al "altísimo precio" del alquiler o la compra de una plaza de garaje y su convencimiento de que "si hay una mayor oferta, eso haría que baje el precio". En este sentido ha destacado que la apertura del aparcamiento subterráneo del Metro supondría más de 400 nuevas plazas para residentes y ayudaría también al pequeño comercio de la zona con una parte destinada a la rotación de vehículos de carga y descarga.





"Y esto sí es importante, porque no vale licitar el proyecto para que sea para una gran operadora que lo ponga en rotación. La demanda es de los vecinos del Camino de Ronda y de la zona de Arabial y, por tanto, lo que nosotros defendemos ese que este parking sea íntegramente para residentes y tenga una parte para rotación y ayuda al pequeño comercio de la zona", ha asegurado.





"De hecho, con toda la lealtad, nosotros nos hemos puesto a disposición del Gobierno andaluz para que, si no lo va a hacer, nos lo ceda al Ayuntamiento y nosotros iniciaríamos un proceso de licitación para su apertura".