Una argentina pinta un original cartel para la Cofradía de Santa María de la Alhambra

Algunas hermandades granadinas encomiendan a sus grupos jóvenes la edición de su cartel. Es el caso de la de Santa María de la Alhambra que confió esta trabajo a Carla Anahi Juvel, una joven de veinticinco años que lleva siete viviendo en Granada y que según ha declarado a COPE las cofradías son “un mundo que me gustó desde que lo vi aquí. De hecho el primer paso que contemplé fue al Cautivo y me fui metiendo más en el mundo cofrade, gracias a amigos que me rodean que son miembros de hermandades”.

El cartel

La propia autora nos describe su obra de esta manera. “El cartel de la Alhambra esta realizado con una composición de varias partes muy diferenciadas y simbólicas de la Hermandad. En primer lugar, Ella la imagen de la Virgen de Santa María de la Alhambra presidiendo el centro del lienzo de frente y cuerpo entero, sobre peana, en esta ocasión sobre la Fuente de los Leones, cambiado el tono de mármol clásico como es original en la fuente a plata, para recrear esa peana o pasó de la Señora. A los lados de Ella, empezando por la izquierda del cuadro encontramos a una mantilla con atuendo clásico de salida: vestido largo negro, peina y mantilla, además de portar la medalla de la Hermandad, un Rosario y, como no, una vela para iluminar a la Virgen, o recrear como es cada Sábado Santo el recorrido de la Cofradía. En el otro lado encontramos un penitente, postrándose hacia la Virgen, mostrando así su respeto hacia Ella, vistiendo el traje hábito de la Hermandad característico por los colores y telas. Porta también una vela, recreando el mismo momento que la mantilla. Ambos hacen mención al cortejo, así como a los hermanos de la cofradía. El fondo es una noche de luna llena sobre la estampa clásica de la Alhambra, que se ve menos nítida para no perder protagonismo lo principal del cuadro. Concluye con un frondoso bosque que intenta recordar también el paso de la procesión por los bosques de la Alhambra”.

La pintora nos habló también de la idea de haber querido hacer referencia a una de las letanías lauretana, la que se refiere a la Virgen como Fuente de Salud, tal y como aparece escrito en el cartel, y de su pertenencia a la Archicofradía del Rosario. Su obra ha recibido numerosos elogios en los ambientes cofrades.