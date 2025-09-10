Este es el motivo que ha llevado a una familia a donar una saya a la Virgen de la Aurora

Los cármenes del Albaycín son la inspiración de la nueva saya de la Virgen de la Aurora, que ha sido bendecida durante este mes de septiembre. Evocan su riqueza vegetal y otros elementos decorativos, no faltando las granadas y un pájaro inspirado en la tradición de la cerámica de fajalauza. También está presente el Corazón de María.

donantes y autores

Esta saya, donada por una familia de cofrades en acción de gracias por el nacimiento de su hija, ha sido diseñada por Jorge Marín y ejecutada por Sergio Jiménez. Según la descripción de la corporación de Jueves Santo, "la saya se rodea de una abundante ornamentación floral —claveles, rosas, hiedras y flores de pato— y se completa con una cenefa de granadas inspirada en la cerámica del barrio. Su ejecución combina diferentes técnicas de bordado, con especial protagonismo del azul granadino, tan característico en la devoción mariana. Se enriquece con una cuidada ejecución artesanal, donde destacan el empleo de sedas en los claveles para recrear la viveza de la cerámica granadina; el recurso de las cartulinas y la hojilla para resaltar los motivos, así como el delicado uso de lentejuelas que aportan matices y brillos".