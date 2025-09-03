La Federación ya ha designado al pregonero que se propondrá al Arzobispo para la próxima Semana Santa

Entrega de Tapas al Pregonero de la Semana Santa 2024

La Junta Directiva de la Federación de Cofradías ha decidido proponer al Arzobispo, Monseñor Gil Tamayo, el nombre de la persona encargada de pronunciar el pregón de la próxima Semana Santa. Una vez que el Arzobispo comunique su aprobación, el nombre será dado a conocer públicamente. Esto podría suceder en torno al 15 de septiembre, festividad de la Virgen de las Angustias.

Esta tarde, a las 20:00 h, la Federación acudirá a la Basílica de la Virgen de las Angustias con motivo de los cultos anuales dedicados a la Patrona de Granada. Al término de la Santa Misa, jurarán sus cargos los nuevos hermanos mayores y directivos federativos, que son los siguientes:

Hermana Mayor del Silencio, cuyo nombre no se difunde en cumplimiento de los Estatutos de la Hermandad.

Álvaro Esteban Nieto, Hermano Mayor del Santo Sepulcro.

Antonio Martín Rubio, Hermano Mayor del Rosario.

Jesús Tomás Molina Lapresa, Hermano Mayor de la Oración en el Huerto.

María del Carmen Capilla Jiménez, Hermana Mayor de Sentencia.

José Francisco Ortega Solera, Hermano Mayor de la Aurora.

Víctor Carmona Guerrero, Hermano Mayor de los Ferroviarios.

Juan Manuel Jaldo Gómez, Hermano Mayor de los Salesianos.

José Espinel Calderón, Hermano Mayor de Jesús Despojado.

Miguel Hurtado Linares, Vicepresidente de la Federación.

Laura Raya Zurita, Vocal de Formación y Cultos de la Federación.

Juan Armando Ocaña González-Cuadros, Vocal de Arte y Ornato y Manifestaciones Religiosas Públicas de la Federación.

Victoria Eugenia Ramos Gutiérrez, Vocal de Protocolo y Relaciones Externas de la Federación.