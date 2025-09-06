Dos procesiones extraordinarias, un libro y un audiovisual para celebrar el Centenario de la Cofradía de la Humildad

En 2026, la Cofradía de la Humildad cumple cien años. Con este motivo, la corporación penitencial del Realejo ha diseñado un amplio programa de actos, que se desarrollará desde septiembre de 2025 hasta mayo del año siguiente. Las actividades comenzarán el próximo 12 de septiembre, a las 20:00 horas, con la celebración de la Santa Misa en la Iglesia de Santa Cruz la Real (Santo Domingo). Esta ceremonia marcará el inicio de un Triduo Extraordinario en honor a la Soledad de Nuestra Señora, su titular mariana, que culminará el 15 de septiembre con una Función Solemne.

Los actos de culto interno también incluyen un solemne besapié al Señor de la Humildad, programado para el 22 de noviembre, una Función Solemne en honor a Cristo Rey del Universo, y otra dedicada al Dulce Nombre de Jesús —también titular de la hermandad— que se celebrará el 3 de enero. La clausura de los actos litúrgicos tendrá lugar el 13 de junio con otra celebración eucarística.

programa cultural

El programa cultural incluye una Muestra de Arte Colaborativa en el MUCAR (Museo de las Carmelitas Calzadas), con obras dedicadas a la hermandad la bendición de un azulejo conmemorativo que se instalará en la calle Molinos; un Pregón que se celebrará el 18 de octubre, a cargo de Jesús Pastor, Tesorero de la Cofradía y una mesa redonda sobre los cien años de historia de la cofradía, el 7 de noviembre, en su Casa de Hermandad. También, se presentará un audiovisual que recoge la historia de la hermandad, el cual será proyectado en una sala de cine en febrero de 2026. También se presentará un libro conmemorativo, titulado Un siglo de historia de la Cofradía de la Humildad, el 20 de marzo, cuyos autores son Jesús Crespo y Venancio Galán. El 13 de junio se celebrará una cena de gala como cierre de los actos conmemorativos.

salidas extraordinarias

También están previstas dos salidas procesionales extraordinarias: la primera tendrá como protagonista al Dulce Nombre, el 2 de enero, y la segunda al Señor de la Humildad, el 9 de enero. Ambas recorrerán el barrio del Realejo. En el caso de la última comitiva señalada, la música estará a cargo de la su propia agrupación musical, de la la Estrella y la de San Benito de Sevilla.

cartel

Todos estos actos fueron presentados junto con el cartel del Centenario, obra del artista cordobés Jesús Zurita, quien también será el autor del mencionado azulejo conmemorativo. Fue presentado por Fernando Calero, mientras que Carlota Ruiz y Cristina Díaz se encargaron de dar a conocer el programa de actos de este Centenario.