AGENDA COFRADE FIN DE SEMANA: Procesiones de la Virgen de las Angustias y San Miguel, exposiciones de la Soledad de San Jerónimo y Rescate ...

Virgen de las Angustias el día de la Ofrenda Floral y Solidaria

Sábado, 27 de septiembre

11 a 14 y de 18 a 21 h. - Palacio de los Condes de Gabia. Exposición Deus Caritas Est. Rescate, con motivo del Centenario de la fundación de la Cofradía del Rescate. La muestra permanecerá abierta hasta el 4 de octubre, en el mismo horario de lunes a sábado.

17:30 h. - Parroquia de Santa Escolástica (Santo Domingo). Reposición al culto tras su restauración de los titulares de la Santa Cena. Permanecerán expuestos a la veneración hasta las 19:30 h. El restaurador, Óscar Martín, ofrecerá una explicación de su trabajo a las 19 h. A las 20 h. se celebrará una Eucaristía de Acción de Gracias.

19:30 a 22 h. - Monasterio de San Jerónimo. Exposición I Centenario de la Cofradía de la Soledad. Se podrá visitar hasta el 3 de octubre, todos los días, salvo el domingo 28 de septiembre. También en el horario de apertura al turismo del monasterio, adquiriendo el correspondiente ticket.

20 h. - Salón de Plenos del Ayuntamiento. Pregón de la Virgen de las Angustias. Oradora, Emilia Cayuela. Presentador, Francisco de Paula Muñoz.

22 h. - Concierto de Campanas en 26 campanarios de la ciudad, organizado por la Cofradía del Rescate con motivo de su Centenario.

Domingo 28 de septiembre

10:30 h. - Parroquia del Salvador. Santa Misa en honor de San Miguel y posterior procesión a su Ermita.

12:30 h. - Iglesia de San José (Carmelitas Descalzas). Función Solemne en honor de María Santísima de la Merced, permaneciendo a continuación expuesta en devoto besamanos hasta las 20:30 h.

16:00 h. - Basílica de la Virgen de las Angustias. Salida de la procesión. La Patrona de Granada lo hará a las 17:30 h.