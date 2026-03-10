The Champion Burger corona en Granada a las hamburguesas más premiadas de España

Desde este 11 y hasta el 22 de marzo, el recinto ferial de Armilla (Granada) acoge The Champion Burger, el evento gastronómico que reúne a las hamburguesas más premiadas de España. Bajo el formato All Star, esta edición especial presenta a las hamburgueserías que más reconocimientos han cosechado desde la creación del certamen en 2018. La entrada al evento es gratuita y promete ser, en palabras de su cofundador, José Morales, "una bomba".

El auge de la hamburguesa 'gourmet'

José Morales, cofundador y director de comunicación de The Champion Burger, ha explicado que, aunque las hamburguesas "siempre han estado", el auge del formato gourmet comenzó en torno a 2014 y 2015. Según Morales, fue entonces cuando "la gente decidió empezar a a elegir un nicho que conocíamos únicamente por las otras de las más conocidas y populares del mundo, pero que había gente que podía hacerlo muy bien con una receta única, con una innovación brutal, con una creatividad también diferente". Este movimiento ha abierto "una línea muy importante", consolidando un nuevo mercado en España.

Estoy convencido de que a la gente de Armilla, la gente de Granada, le va encantar"

Las 'All Star' que compiten en Granada

El formato All Star reúne a las hamburgueserías que más premios han obtenido en la historia del certamen. Entre las propuestas destaca Diamante Azul, de Enólitos Bar, conocida por su llamativo pan azul, pero Morales insiste en que el nivel es excepcional en todas las participantes. "Vais a ver que todas son superdob, porque todas han ganado muchos premios", ha afirmado. El cofundador ha añadido que está "convencido de que a la gente de Armilla, la gente de Granada, le va encantar". En la competición también se podrán degustar las creaciones de otras firmas reconocidas como Nollitz, La Muralla, Jenkins o Gota.

Horarios e inspiración NBA

El evento se celebra en el recinto ferial de Armilla del 11 al 22 de marzo. El horario de apertura es de lunes a jueves de 18:00 a 00:00 horas (a excepción del día de la inauguración, que abrirá a las 19:00), y de viernes a domingo de 12:00 a 00:00 horas. La estética del campeonato está inspirada en la NBA, como ha confirmado Morales: "Honestamente, inspirado en lo que tiene que ver con el basket, con la NBA y con todo lo que tiene que ver con ellos, y al final, ya sabemos que los mejores jugadores de la NBA, estamos convencidos que las van a jugar en All Star".