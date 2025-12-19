Sabor Granada se alía con 'El niño Safaera' para conquistar la Navidad

La marca agroalimentaria de la Diputación, Sabor Granada, ha presentado su campaña de Navidad bajo el lema Lo bueno es compartirlo. La iniciativa está protagonizada por el influencer gastronómico Sergio, 'el niño Safaera', conocido por su particular estilo. El objetivo es que los encuentros navideños se celebren con los productos de la tierra, desde vinos y aceites hasta jamones, carnes, pescados y dulces.

Conquistar al público joven

Uno de los grandes objetivos de la campaña es llegar a un público más joven, que a menudo prioriza el precio sobre otros factores. Así lo ha explicado Antonio Díaz, diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo de la Diputación de Granada, quien busca "concienciar también a la gente joven de que cuando busca un producto, que sea un producto de cercanía", que contribuya al crecimiento de la provincia. Sobre la elección del influencer, Díaz ha asegurado que "creemos que es la mejor persona que puede llegar a ese público que nos cuesta a nosotros llegar o que todavía no está concienciado a la hora de consumir".

Creemos que es la mejor persona que puede llegar a ese público que nos cuesta" Antonio Díaz Diputado provincial

Una inversión multiplicada por cuatro

Esta apuesta se refleja en un notable crecimiento de la inversión, que se ha multiplicado por cuatro, pasando de 500.000 euros a más de 2.000.000 de euros. Antonio Díaz ha señalado que este incremento es el resultado de seguir con rigor un plan estratégico iniciado hace dos años. "Cuando se hace un plan estratégico, hay que seguirlo", ha afirmado el diputado, destacando que ya se están viendo los frutos de este esfuerzo.

El éxito de esta estrategia ya se está materializando con resultados concretos, como la celebración de un congreso internacional que sirvió de escaparate. Gracias a ello, "hemos tenido una delegación de China que ha venido a visitarnos" y que, según Díaz, "ya están comprando aceites nuestros y licores nuestros". El diputado ha querido recordar que Sabor Granada es una marca que da cobertura a las empresas, pero que no vende productos directamente: "Nosotros no tenemos nada que vendemos. Nosotros, lo que vendemos es la marca Granada y la existencia de nuestras empresas".

Más de 500 empresas unidas

Actualmente, la familia de Sabor Granada supera las 360 empresas agroalimentarias, y más de 500 si se incluyen otras categorías. Antonio Díaz ha extendido una invitación a todas las empresas locales a sumarse, ya que la adhesión es gratuita y fortalece el tejido productivo de la provincia. "El que no está en Sabor Granada, pues yo creo que se está equivocando", ha sentenciado el diputado, animando a los productores a formar parte de esta iniciativa a través de su página web.