"Es buen momento para comprar un coche por las ventajas fiscales, el 15% en la deducción del IRPF se traduce en un descuento de unos 3.000 euros"

¿Por qué diciembre compensa?

Raúl Morales, director de Comunicación de Faconauto, lo dejó claro en La Linterna de Madrid con Gonzalo Zaballa: cuando acaba el año “tanto los fabricantes como los concesionarios tienen que cumplir con unos objetivos de ventas”. Ese empujón final provoca ofertas especiales y paquetes promocionales que rara vez se repiten en otros meses.

Para cerrar el año como estaba previsto, lo que hacen es un mayor esfuerzo promocional que facilita la compra del coche" Raúl Morales Director de comunicación de Faconauto

Los cierres de ejercicio también activan campañas de stock y financiación ventajosa: desde descuentos directos hasta bonos para achatarramiento o condiciones crediticias más atractivas.

Ventajas fiscales y ayudas a la electrificación

Entre los argumentos para adelantar la compra están las ventajas fiscales: deducciones en IRPF que, en casos, suponen un ahorro cercano a 3.000 euros; además, las ayudas públicas para vehículos eléctricos siguen siendo un incentivo importante. Toñi López preguntó por estas medidas y Morales enumeró los tres pilares que empujan la compra a cierre de año: fiscalidad, incentivos a eléctricos y descuentos de concesionario.

Es buen momento por las ventajas fiscales, el 15% en la deducción del IRPF, que se traduce en un descuento de unos 3.000 euros" Toñi López Colaboradora Cope Madrid

Concesionarios presionan por la renovación del parque

Desde los concesionarios, según Morales, insisten en que es necesaria más ayuda administrativa para renovar un parque móvil que consideran envejecido. Aunque las ventas de coches nuevos se contraen frente al mercado de segunda mano, los fabricantes y puntos de venta multiplican ofertas para cerrar objetivos.

El mercado de ocasión —vehículos de entre uno y cinco años— domina las estadísticas actuales, algo que condiciona la estrategia comercial de los concesionarios.

Cómo aprovechar las ofertas: consejos prácticos

Comparar antes de comprar .* No todos los descuentos son iguales: compara financiación , garantías y condiciones de devolución .

.* No todos los son iguales: compara , y . Revisar ayudas públicas .* Infórmate sobre incentivos locales y nacionales para eléctricos o achatarramiento .

.* Infórmate sobre para o . Tener en cuenta la demanda de segunda mano.* Si buscas buen precio, valora también el mercado de ocasión reciente (1–5 años).

La charla tuvo lugar en La Linterna de COPE con Gonzalo Zaballa, donde Toñi López y Raúl Morales explicaron por qué diciembre suele ser la mejor ventana para comprar coche y cómo esa decisión se relaciona con la fiscalidad, las políticas de incentivo y la seguridad vial reflejada en el trabajo del 112.