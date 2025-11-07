Granada 10 celebra sus 40 años con una fiesta por todo lo alto

La mítica discoteca Granada 10 celebra este fin de semana su 40 aniversario. Para conmemorar la efeméride, la sala ha preparado una fiesta especial, ya que, como afirma su gerente, Fran Megías, “cuarenta años no se cumplen todos los días”.

Una sala con 40 años de historia

Este espacio, que muchos recuerdan como un antiguo cine, dejó de funcionar como sala de proyección en 1983 para reconvertirse en sala de fiestas. A lo largo de estas cuatro décadas, Granada 10 ha acogido todo tipo de eventos, desde discotecas y conciertos hasta desfiles de moda, consolidándose como un referente del ocio en la ciudad.

Fran Megías, actual gestor, ha querido recordar a “tanto empresario de los turnos y y tanta gente que ha pasado por allí” y que ha realizado “un gran trabajo en estos últimos 40 años”.

Un tributo a Michael Jackson como plato fuerte

La celebración comenzará este sábado a partir de las seis de la tarde en formato tardeo. El evento contará con artistas de primer nivel nacional, entre los que destaca Ricardo del Toro con su tributo a Michael Jackson.

Megías ha asegurado que, aunque hay muchos homenajes al Rey del Pop, el de Del Toro “es uno de los mejores tributos a nivel europeo que hay de Michael Jackson”. Será una oportunidad para que mucha gente pueda reencontrarse y disfrutar de la música.

Las entradas todavía están a la venta a través de los relaciones públicas de la sala o en sus redes sociales, con un precio simbólico de 10 euros. Desde la organización esperan colgar el cartel de “no hay billetes”, ya que la venta está a punto de agotarse.