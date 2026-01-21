La empresa granadina Óptima Cultura expande sus proyectos inmersivos por todo el mundo

La empresa granadina Óptima Cultura ha aprovechado su presencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para presentar sus nuevos proyectos y la expansión nacional e internacional de sus propuestas. Su CEO, Francisco Moya, ha detallado desde el stand de Extremadura los próximos pasos de la compañía, que incluyen el salto de su exposición más popular a Estados Unidos y una ambiciosa muestra en la Catedral de Granada para este mismo año.

La jornada en Fitur ha estado marcada por la anulación de numerosas presentaciones debido a un accidente ferroviario. Francisco Moya ha querido mostrar su solidaridad: "Lo primero obviamente es la familia de las víctimas y la solidaridad con todos ellos". A pesar del ambiente, la compañía ha continuado trabajando para mostrar sus productos y servicios, que ya se extienden por casi todas las comunidades autónomas de España.

‘The Mysterious Man’, de Guadix al mundo

Uno de los proyectos estrella de la compañía, la exposición inmersiva ‘The Mystery Man’, da el salto internacional. Tras su éxito en lugares como la Catedral de Guadix, la muestra se encuentra actualmente en Luanda (Angola) con motivo del 50 aniversario de la independencia del país. Su siguiente parada será en Miami, donde se inaugurará el próximo 5 de marzo en el museo de la Universidad Internacional de Florida, con una previsión de gira de tres años por distintas sedes de Estados Unidos.

Es un proyecto que está hecho para surtir mundo" Francisco Moya CEO Óptima Cultura

Moya ha explicado que "es un proyecto que está hecho para surtir mundo", recordando su paso por España e Italia antes de llegar a África y, próximamente, a América. Además, una segunda estructura de la exposición se encuentra de gira por España, con próximas paradas en Cariñena y Madrid. El CEO ha destacado que la tecnología de realidad virtual y las estaciones inmersivas son un desarrollo "100 por 100 granadino, 100 por 100 español", fabricado por sus ingenieros y su empresa audiovisual hermana, Razastory Studio.

un homenaje a la Semana Santa de Granada

El próximo mes de mayo, la Catedral de Granada acogerá la exposición extraordinaria , un proyecto en conmemoración de los 100 años de la Real Federación de Cofradías. La muestra ocupará más de 2.500 metros cuadrados para narrar los 500 años de historia de la Semana Santa Granadina. Francisco Moya se ha mostrado agradecido a la Federación, al Cabildo de la Catedral y al Arzobispo por la confianza depositada en Optima Cultura para llevar a cabo este proyecto.

Granada tiene un tesoro, tiene mucho, pero tiene 1 muy concreto que es su Semana Santa" Francisco Moya CEO Óptima Cultura

Según Moya, esta exposición servirá para poner en valor una de las señas de identidad de la ciudad: "Granada tiene un tesoro, tiene mucho, pero tiene 1 muy concreto que es su Semana Santa y todo lo que alrededor conlleva". Ha subrayado la importancia de cuidar, difundir y divulgar este patrimonio para que "debe durar por mínimo otros 5 siglos más".