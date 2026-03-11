La Guardia Civil registra propiedades en Hornachos por la desaparición de Francisca Cadenas

La Guardia Civil ha reanudado la investigación sobre la desaparición de Francisca Cadenas, ocurrida en Hornachos (Badajoz) en 2017. Desde primera hora de este miércoles, los agentes están llevando a cabo diversos registros en propiedades de la localidad vinculadas a dos personas investigadas en el procedimiento.

Concretamente, según ha podido saber COPE Extremadura, los agentes registran dos viviendas -una de ellas ubicada en la misma calle donde vivía Francisca, que ha sido cortada por la UCO- y una finca a las afueras del municipio, ambas propiedad de estos dos hermanos.

Presencia de la Guardia Civil en una de las viviendas de los investigados

Según fuentes de la investigación, hay presencia en Hornachos de los GREIM -Grupo de Rescate e Intervención en Montaña- y los GEAS (Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas).

Homenaje a Francisca Cadenas

Los registros se producen horas después de que los dos hermanos se hayan negado a seguir prestando declaración a la UCO hasta que se levante el secreto de sumario.

Investigación bajo secreto

Esta nueva fase de la investigación está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz). Las diligencias, según han informado las autoridades competentes, han sido declaradas secretas para no interferir en el curso de las actuaciones.