Antelo se estrena en solitario en la Asamblea Regional de Murcia y carga contra la cúpula de Vox: “¿Quién manda en el partido?”

José Ángel Antelo ha estrenado este miércoles su nuevo escaño en solitario en la Asamblea Regional de Murcia tras su marcha del grupo parlamentario de Vox. El diputado ha asegurado que su “situación ideológica no cambia”, pero ha cargado con dureza contra la cúpula del partido por utilizar “malas artes” para expulsarlo. “La pregunta que alguien se tiene que hacer es si el Comité Ejecutivo Nacional no ha tomado ninguna orden, ¿quién manda en VOX y quién toma las decisiones?”, ha cuestionado.

Suspensión de militancia

Antelo ha relatado que recibió un correo electrónico el día 5 a la una y media de la mañana por parte del comité de garantías en el que se le informaba de su suspensión cautelar de militancia. Atribuye la decisión a “ejercer la libertad de expresión, que es un derecho fundamental”. Además, ha insistido en preguntar “por qué no se cumplen los estatutos y el reglamento que ha sido aprobado por todos los afiliados”, ya que el Comité Ejecutivo Nacional, del que es miembro, no ha votado su expulsión.

Su futuro en el Grupo Mixto

Sobre su nueva etapa en el Grupo Mixto, ha afirmado que irá “paso a paso”, reconociendo que no es un “político profesional”. Ha restado importancia a cuestiones logísticas como no disponer aún de despacho, calificándolo como “el menor de mis problemas”. Su principal objetivo, ha dicho, es otro: “Mi compromiso es trabajar por la Región de Murcia hasta el último día y, por ende, por España, ese es mi compromiso, esa es mi palabra, y tenga el coste que tenga, la voy a cumplir”.

COPE Antelo recibe una comunicación en su nuevo sitio en la Asamblea

Acciones legales por difamación

El diputado ha confirmado que ha emprendido acciones legales contra quienes han vertido acusaciones falsas sobre él y su mujer. “Todo aquel que difamase se le enviará un burofax para rectificar, y acto seguido se le enviará una querella”, ha sentenciado. Ha señalado que la lista de querellados “empieza a ser larga” y ha mencionado a algunos medios por publicar “insinuaciones que son absolutamente falsas” para “justificar lo injustificable”.