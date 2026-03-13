Así es Paco Martín, el restaurante del 'kilómetro 0' de Granada con 30 años de cocina tradicional

El Restaurante Paco Martín es el primer establecimiento que Grupo Abades inauguró en Granada, un lugar emblemático que rinde homenaje a su fundador, Francisco Martín. Su ubicación es inmejorable, en el conocido como kilómetro 0 de la ciudad, "tabique con tabique" junto a la basílica de la Virgen de las Angustias, según describe Belén Garach, de Grupo Abades.

Tres décadas de sabor tradicional

Con una trayectoria de entre 25 y 30 años, este restaurante se ha consolidado como un referente de la cocina tradicional española con un fuerte acento andaluz. En su carta destacan platos como el salmorejo, las croquetas de rabo de toro, los arroces o el bacalao. Belén Garach resume la filosofía del local de forma sencilla: "Es comida tradicional con buen producto".

Es comida tradicional con buen producto"

Un espacio para todos en el corazón de la ciudad

El local no solo atrae a grupos de turistas, sino también a trabajadores del centro que aprovechan sus menús diarios y a familias que buscan un lugar de reunión. Además, cuenta con una terraza muy agradable en la Carrera de la Virgen, un lugar perfecto para "ver lo que se cuece o quién pasa por Granada". Garach lo define como: "kilómetro 0 y gastronomía 10".

Kilómetro 0, como yo le digo, y gastronomía 10"

Su enclave lo convierte en un palco privilegiado para la Semana Santa, ya que todas las procesiones pasan por su puerta. Belén Garach destaca que es un "sitio maravilloso" para disfrutar de los desfiles y luego seguir con un paseo o unas compras para "relanzar el comercio granadino".