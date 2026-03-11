El próximo rival del Granada CF tiene una característica muy inusual y poco común

El Granada se enfrentará al Andorra el próximo domingo (16,15 h.). El conjunto del Principado tiene una singularidad que no es habitual. Su principal propietario, Gerard Piqué, está muy involucrado en el cuerpo técnico del equipo, especialmente desde la llegada en el mes de noviembre de Carlos Manso al banquillo. El exfutbolista viaja con frecuencia hasta la ciudad de los Pirineos y participa activamente en la toma de muchas decisiones.

lesionados en el granada

El Granada parece descartar para este partido a Rubén Alcaraz y Alemañ, aunque todavía queda semana para que se produzca su recuperación. Parece que Baba y Bambo, que abandonaron el Riazor antes de que concluyera el partido con molestias, no van a tener impedimento para estar a disposición del entrenador el domingo. Quienes ya parece que han superado sus dificultades son Casadesús y Bouldini y, por tanto, si lo considera oportuno, Pacheta podrá contar con ellos.

dos dudas por resolver

Hay dos preguntas clave para el partido frente al Andorra. ¿Repetirá esquema Pacheta con tres centrales, un extremo de lateral y un falso delantero? Parece que no será así. La otra interpelación es si Trigueros mantendrá la titularidad tras su gran partido ante el Dépor. Esto ya sí es más probable.