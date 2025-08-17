El Granada CF, todavía en construcción, comienza la liga con derrota

El Granada es un equipo en construcción. Para el partido inicial de la liga no pudo inscribir a cuatro de sus nuevos fichajes: Faye, Arnaiz, Pascual y Hormigo. Todo apunta a que el límite salarial es la causa. La solución podría estar en la salida de algunos futbolistas. Además, tenía dos lesionados, Casadesús y Lucas Boyé, y un sancionado: Alemañ. Esto provocó que la alineación presentada ante el Deportivo fuese de circunstancias, y que en el banquillo abundaran jugadores del filial. En el once inicial solo figuraba una de las incorporaciones: Diallo. Pese a todo, el equipo trató de plantar cara al conjunto gallego, aunque el resultado final fue una derrota.

El Deportivo se adelanta en el marcador

Comenzó dominando el equipo de Pacheta durante los primeros diez minutos, pero luego el encuentro se equilibró, aunque con poco ritmo, posiblemente por el momento de la competición. Ninguno de los dos equipos generaba peligro, hasta que en el minuto 43 el conjunto gallego trenzó una buena jugada en ataque —taconazo incluido— que culminó Soriano, adelantando al Deportivo en el marcador, con un gol psicológico por el momento en que se produjo.

Hongla marcó el único gol del Granada

En la segunda parte, el Granada salió con un ímpetu especial, pero Eddahchouri (m. 51) se marchó de Diallo y marcó el segundo tanto de su equipo, haciendo presagiar lo peor. Sin embargo, el equipo no se rindió y Hongla (m. 53), con un disparo desde la frontal del área, acortó distancias. Poco después (m. 56), llegaría la expulsión de Manu Lama por doble amarilla. Con un hombre más, el rival estrelló un balón en el palo y aumentó su ventaja con un tanto de Escudero (m. 91), confirmando la maldición del ex y aprovechando la poca fuerza que le quedaba a los rojiblancos. Incluso pudo llegar el cuarto gol deportivista antes del pitido final. El público también tuvo protagonismo

La afición también tuvo su papel, gritando en varios momentos "¡Directiva dimisión!". Además, muchos aficionados abandonaron las gradas antes de que terminara el partido, lo que denota el malestar de los seguidores granadinistas.

Próximo partido

La liga continuará para el Granada el viernes 22 de agosto a las 19:30 h. Ese día visitará el campo del Eibar y tendrá una oportunidad para enderezar un rumbo inicial que ha sido distinto al deseado.

Ficha técnica

Granada: Luca Zidane; Óscar (Samu Cortés, m. 84), Manu Lama, Loïc Williams, Diallo; Hongla, Trigueros (Sergio Ruiz, m. 55), Pablo Sáenz, Rodelas (Gambín, m. 73); Stoichkov (Insua, m. 73) y Weissman.

Deportivo: Germán; Loureiro, Comas (Ximo Navarro, m. 76), Barcia, Escudero; Villares (Patiño, m. 76), Gragera, Luismi Cruz (Mella, m. 61), Yeremay; Mario Soriano (Herrera, m. 84) y Eddahchouri (Bouldini, m. 61).

Goles:

0-1 (m. 43): Soriano.

0-2 (m. 51): Eddahchouri.

1-2 (m. 54): Hongla.

1-3 (m. 91): Escudero.

Árbitro: Daniel Palencia (Comité Vasco). Expulsó por doble amarilla a Manu Lama (m. 65). También vieron tarjeta amarilla los jugadores Pablo Sáenz (m. 78) del Granada y Eddahchouri (m. 35) y Yeremay (m. 69) del Deportivo.

Incidencias: Primera jornada de liga en Segunda División, disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Asistieron, según la cifra oficial, 13.824 espectadores. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de los abonados del Granada fallecidos la pasada temporada.