El Granada CF pendiente del traspaso de Lucas Boyé para inscribir más jugadores antes del partido frente al Eibar

Solo falta la confirmación oficial para que el traspaso de Lucas Boyé al Alavés se convierta en un hecho. El 30 por ciento de sus derechos correspondería a su club de origen, el Elche, y el Granada podría amortizar el fichaje del delantero y liberar su salario, lo que permitiría mejorar las condiciones de su límite salarial y diligenciar algunas o todas las fichas de los cuatro jugadores que tienen contrato en vigor pero que todavía no han podido ser inscritos: Faye, Arnaiz, Pascual y Hormigo. Ayer, en COPE Granada, ya relatábamos que el argentino se había despedido de jugadores y empleados en la Ciudad Deportiva.

Será una carrera contra reloj para solucionar los trámites burocráticos que permitan la participación de estos futbolistas en el partido que este viernes (19:30 h) disputa el Granada en Ipurúa. La expedición rojiblanca, con todos los jugadores disponibles, se ha desplazado hasta Eibar. No han viajado, además de Lucas Boyé, Insúa, lesionado, y Manu Lama sancionado.

El equipo entrenará esta tarde en Lezama, donde también se ejercitará el sábado, antes de tomar el camino de vuelta. La alineación que oponga Pacheta es una incógnita, ya que todavía no se sabe si dará tiempo a diligenciar las fichas ni cuántos jugadores podrán ser finalmente inscritos.

un problema tamién para el eibar

Beñat San José, entrenador del Eibar, ha mostrado este medio día su incertidumbre respecto a qué jugadores tendrá disponibles el Granada, lo que dificulta la preparación del encuentro. El conjunto vasco, que aspira al ascenso, empató en La Rosaleda en el primer partido de liga y ofreció buenas sensaciones.