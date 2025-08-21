David Soria, en COPE: "LaLiga tendrá que dejar a Ángel Torres avalar, no podemos jugar todo el año con 13 futbolistas"

El Getafe es uno de los equipos de actualidad en LaLiga. Los de Bordalás asaltaron el domingo Balaídos y ganaron 0-2 pese a contar con solo 13 futbolistas de la primera plantilla por los problemas con las inscripciones. David Soria, portero azulón y uno de los capitanes del equipo, ha hablado en Deportes COPE de esta situación con el Fair Play Financiero y las posibles salidas que deberían dar para cumplirlo.

EFE Uche celebra su gol, en el Celta - Getafe

“Contentos, pero al final sabemos que es el primer partido, que es importante sumar de tres, pero eso ya es historia y solo pensamos en Sevilla”, aseguraba sobre la victoria ante un Celta un Soria que también hablaba de la dolorosa salida que debe producirse en el equipo para que puedan inscribirse a todos los jugadores: “Ellos están trabajando lo mejor que pueden, pero tampoco podemos regalar a un jugador para buscar la solución. Le tendrá que dejar LaLiga a Ángel Torres avalar más porque no podemos jugar todo el año con 13 futbolistas”.

“Es una situación excepcional la que estamos viviendo, estamos intentando estar lo más ajenos posibles al problema que tenemos y bueno lo que más pena da es ver compañeros entrenando que no pueden ayudarte pese a las ganas que tienen y que demuestran todos los días. Esto está montado así ahora mismo y hay que adaptarse a lo que viene e intentar que desde arriba lo resuelvan lo antes posible”, ha afirmado.

COPE David Soria, portero del Getafe, ha pasado por Deportes COPE.

Sobre el control financiero ha sido muy sincero y crítico con lo que hay instaurado: “No solo por nosotros sino también por LaLiga y la competición hay que darle una vuelta al Fair Play Financiero. No soy experto en eso y no puedo ayudar en ese tema, pero a lo mejor dar una cautelar hasta que termine el mercado… algo que pueda mejorar lo que es la competición. No es digno para una Liga como la española que un equipo vaya con 13 profesionales a jugar un partido. Habría que darle una vuelta, pero pasa año tras año y no hacen nada porque al final los equipos se adaptan y sobreviven”.

El Getafe ha hecho nueve fichajes con el objetivo de sufrir menos que la pasada campaña, cuando todo se complicó al final: “Para lo bueno y para lo malo no pensamos en el pasado. Lo que pasó en Vigo es historia así que imagínate. No sirve de nada”. Una situación que se une a las obras del Coliseum y de las que también habló el portero: “A ver qué tal nos adaptamos porque jugar sin una grada no es lo mejor, pero todo es por mejorar”.

Por último se le ha preguntado por la reunión que iban a tener los capitanes de LaLiga en relación al partido que la competición quiere llevar a Miami entre Villarreal y Barcelona: “No puedo decir nada, pero será algo informativo y nos explicarán cómo va a funcionar todo, pero no creo que vaya a más”. Y sobre su renovación, ya que acaba contrato esta temporada, ha dicho que “estoy tranquilo, no va a haber ningún problema. El club, el presidente y yo vamos en la misma línea”.