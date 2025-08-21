Joao Almeida reconoce que tuvo problemas con Juan Ayuso: "Hubo algún choque, pero las cosas se resuelven"

El ciclista del UAE Joao Almeida, ha hecho unas declaraciones al medio de comunicación portugués 'A Bola' en las que detalla ciertos aspectos de trascendencia para La Vuelta. Almeida tras abandonar el Tour por una rotura costal, ya está listo para disputar La Vuelta, que empieza el 23 de agosto en el Piamonte. El ciclista luso compartirá el liderato en su equipo con Juan Ayuso, algo que ha hecho en otras ocasiones y que no ha terminado de buenas maneras. También ha mostrado su apoyo a Tadej Pogacar, claramente aquejado de desgaste mental tras ganar el Tour.

el buen hacer impera en el uae

Joao Almeida habla claro sobre su relación actual con el español y reconoce que en el pasado hubo tensión entre ambos: "Hubo algún choque entre nosotros en el pasado, pero las cosas se resuelven siempre en el momento y todo está aclarado. En general nos llevamos bien, y a La Vuelta iremos con el objetivo de tener éxito como equipo. Si podemos jugar con dos cartas para que nuestro rival sufra más, creo que será una gran ventaja".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Juan Ayuso, ciclista del UAE, en el Giro

En cuanto a su recuperación, tras su abandono del Tour hace poco de un mes, el deportista recalcó: "Eso ha limitado mi preparación para La Vuelta. Al final, solo he podido entrenar sin limitaciones y al cien por cien para la carrera durante un par de semanas o un poquito más. De todas maneras, creo que estaré a un nivel físico razonable. Voy a dar el máximo y veremos dónde acabo".

Por último, Almeida explica el desgaste físico y psicológico que sufren los corredores en este tipo de competiciones como La Vuelta, el Giro, o el Tour: "Son grandes esfuerzos, muchos sacrificios, y es normal que sufra esa fatiga psicológica. Empezamos muy pronto nuestras carreras y cada año que pasa nos acercamos a la retirada, aunque no sé cuándo llegará. De todos modos, los corredores solemos tener una idea de cuándo retirarnos y luego la acabamos retrasando y retrasando. Esta es la vida que nos gusta. El que está aquí lo hace por pasión por el ciclismo. Es difícil abandonar este mundo".

Ayuso y su destino

El destino ha colocado a Juan Ayuso en una posición privilegiada en esta 80º edición de la Vuelta a España. Lo que el ciclista de Javea haga durante estas tres semanas, no solo marcará su futuro inmediato, sino también el rumbo del ciclismo español, necesitado de un nuevo referente después de algunos años con muy pocos éxitos relevantes.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Ayuso en el Giro 2025

La inesperada baja de Tadej Pogacar le ha abierto una oportunidad única. Ayuso llega con la presión de redimirse tras dos abandonos consecutivos en el Giro de Italia y el Tour de Francia. Oficialmente, fueron problemas de salud, pero en el entorno del ciclismo se habla también de desgaste mental y físico. Esta Vuelta puede ser su gran punto de inflexión: "La preparación ha sido algo más rara, he corrido poco, veremos cómo estoy. Si pudo ser una baza para el equipo en la Vuelta, perfecto, si no, me dedicaré a ayudar a Joao Almeida. Si no voy para la general, trataré de ayudarle", explicó el español.

"lo psicológico pesa igual que lo físico"

Vincenzo Nibali, El Tiburón de Mesina, campeón de la Vuelta en el año 2010, y uno de los pocos corredores en la historia en conquistar las tres Grandes Vueltas, recuerda que la carrera española es, en gran medida, una batalla tanto física como mental. Y opina sobre el rifirrafe entre ambos ciclistas.

Cordon Press Vuelta A España (2022), participando el ciclista Vincenzo Nibali

En declaraciones a Bici.Pro cree que va a seguir habiendo problemas entre ellos: “Los dos querrán liderar. Ninguno de los dos aceptará fácilmente ser segundón. El español aún es joven y tendrá que mantener la calma, porque una carrera por etapas no se gana en un día; requiere mucha paciencia . Puede haber un día difícil, pero el camino a Madrid es largo; en esto, la experiencia cuenta mucho", aseguró el 'tiburón'.

Por último, el exciclista italiano opina sobre si Almeida y Ayuso disputarán la carrera en igualdad de condiciones: “Sin duda, porque nadie quiere dejar nada en manos de nadie. Luego, como siempre , el camino decidirá, y en ese momento, quienes menos tengan tendrán que saber estar disponibles . Pero no siempre es fácil, como vimos en el Giro de este año. Así que el coche del equipo también tendrá que saber gestionar la situación, hablando con claridad. Lo que vimos en la etapa de Strade Bianche entre Del Toro y Ayuso fue un poco dudoso, en mi opinión. Además, siempre debemos recordar que nunca sabemos realmente qué está pasando en un equipo , cómo es el ambiente en el autobús, si hay desacuerdos o es simplemente competencia normal".

La Vuelta Ciclista a España 2025 dará comienzo este sábado 23 de agosto en el Piamonte italiano por primera vez en su historia.