El Granada CF ficha a un tercer portero, tras el esguince de rodilla de Luca Zidane

Diego Mariño es nuevo jugador del Granada. El guardameta procedente del Almería estaba libre, aunque su anterior club había barajado la oportunidad de renovarlo cuando concluyó su contrato en la anterior temporada. Aunque oficialmente se desconoce la duración de su compromiso con su nuevo equipo, todo hace indicar que estará en vigor hasta final de la presente temporada. Sin embargo, esta posibilidad se encontraba condicionada en gran medida por la salida de Maximiano, el ex del Granada, que finalmente continúa en el conjunto de los Juegos del Mediterráneo.

un guardameta con experiencia

El nuevo portero del Granada tiene treinta y cuatro años y se formó en las categorías inferiores del Villarreal, antes de dar el salto al primer equipo amarillo en 2012. Un año después se marchó traspasado al Valladolid, desde donde se fue un año cedido al Levante que, tras esa temporada, acabaría por hacerse con sus servicios de manera definitiva. En 2016 firmó por el Sporting de Gijón, donde permaneció hasta enero de 2023, cuando fue fichado por el Almería. Suma 289 partidos en Segunda División y 87 en Primera.

lesión de zidane

La contratación de Mariño se ha producido después de conocer que Luca Zidane sufre un esguince en su rodilla izquierda, aunque no ha trascendido el grado, por lo que no es posible determinar el tiempo de recuperación. Este tipo de dolencias pueden curarse en un par de semana o varios meses, pero sin disponer de más datos es complejo aventurar un pronóstico más fidedigno

debate en torno a la portería y retorno de los internacionales

Con la llegada de Diego Mariño podría abrirse un nuevo debate en cuanto a la titularidad de la portería, aunque el hecho de que Marc Martínez esté más conjuntado con los defensas, hace indicar que, en principio, no se producirá esta circunstancia de manera inmediata. Hasta la fecha, la titularidad la ostentaba Luca Zidane. En cualquier caso, el nuevo portero podría ya formar parte de la convocatoria para el partido frente al Elche que se disputa este próximo domingo, en el que Guillermo Abascal recuperará a los tres internacionales del Granada. Uzuni, que hoy juega ante Georgia en Tirana. En el primer partido de esta ventana disputado ante Ucrania no tuvo minutos. Precisamente con Georgia está convocado Tsitaishvili , que en el primer duelo de esta venta de su selección, ante Chequia, no tuvo ningún minuto. Hongla también tiene señalado un encuentre hoy. Lo hace ante Zimbabue. En el primer partido que se disputó frente Namibia fue titular. Por tanto, a partir de mañana podrían llegar a Granada para comenzar a preparar el partido del domingo ante el Elche. Este compromiso puede ser decisivo para Abascal, que no acierta a obtener el rendimiento óptimo de una de las mejores plantillas de la categoría.